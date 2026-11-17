Közleményükben azt írták: a vádlott 2025 júniusában az apja tulajdonában lévő, de általa használt mobillal olyan videófelvételt készített magáról, amelyben Orbán Viktor akkori miniszterelnök megölését helyezte kilátásba, majd egy másik felvételen ennek nyomatékot is adott.

A felvételeket saját profilja alatt közzé is tette a TikTok videomegosztón, majd egy azokat megtekintő állampolgár bejelentésére intézkedtek vele szemben a rendőrök.

A férfi a nyilvánosan közzétett felvételeken kívül több felvételt is készített magáról, amelyeken szintén a miniszterelnök megölésére vállalkozott, illetve arra más személyeket hívott fel, illetve buzdított.

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék emberölés előkészülete miatt egy év kilenc hónap – két év két hónap próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte a férfit azzal, hogy a sértettől távol kell tartania magát, tartózkodnia kell hasonló megnyilvánulásoktól a közösségi oldalakon, továbbá csak a tulajdonát képező telefonján érheti el az internetet.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla a kiszabott börtönbüntetést – a próbaidő tartamának változatlanul hagyása mellett – egy év két hónapra enyhítette, továbbá megszabta, hogy a vádlott az elrendelt próbaidő alatt nem tölthet fel az internetre nyilvánosan hozzáférhető tartalmat.

Az ítélet jogerős.