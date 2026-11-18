A támadás általában egy sürgető telefonhívással indul, amelyben a csaló banki ügyintézőnek, futárszolgálat munkatársának vagy mobilszolgáltatónak adja ki magát – írja a nekedbe.hu.

Azt állítja, hogy a fiókod vagy a SIM-kártyád frissítéséhez, esetleg egy gyanús tranzakció blokkolásához be kell ütnöd a telefonod tárcsázójába egy rövid, csillaggal és kettőskereszttel kezdődő kódot (például a *21* vagy **21* előtaggal induló hálózati parancsot).

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ezek az úgynevezett MMI-kódok közvetlenül a mobilszolgáltató rendszerében aktiválják a feltétel nélküli hívásátirányítást. Amint a felhasználó megnyomja a hívásindító gombot, minden későbbi bejövő hívása – beleértve a bankok biztonsági ellenőrző hívásait vagy a hangalapú kétlépcsős azonosító kódokat is – közvetlenül a csalók telefonján csörög ki.