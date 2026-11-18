Elgázolták a csepeli Lidl parkolójában az üzletlánc egyik dolgozóját vasárnap délután, amikor egy férfi után futott, aki nem sokkal korábban lopott valamit a boltból. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 24.hu megkeresésére megerősítette a lap értesülését.

A portál szerint november 15-én egy XXI. kerületi áruházban egy férfi lopott az üzletből, majd egy másik férfi mellé beszállt egy autóba és a helyszínről távozni akartak. A csepeli Lidl egyik pénztárosa kifutott az üzletből, hogy megállítsa az elkövetőt, a mozgó jármű azonban elsodorta, a baleset miatt kórházba került.

Az BRFK tájékoztatása szerint a jármű pár perc múlva egy másik autóval összeütközött. A Budapestkörnyéke.hu információi szerint a bolti alkalmazott olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni, végtag- és fejsérülést szenvedett.

A jármű sofőrje és a lopás elkövetője a helyszínről távoztak. A sofőr később visszament a helyszínre, ekkor a rendőrök elfogták, illetve sérülései miatt a mentők kórházba vitték. Társát a rendőrök jelenleg is keresik. A szemle során az autóban kábítószer-fogyasztásához használt eszközt találtak, ezért a sofőrtől mintát vettek.

A BRFK lopás miatt szabálysértési eljárást, illetve segítségnyújtás elmulasztása és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények gyanúja miatt büntetőeljárást indított és vizsgálja az eset összes körülményét. Az Országos Mentőszolgálat szerint a helyszínről egy 40 év körüli férfit és egy 30 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.