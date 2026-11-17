Vitézy Dávid azt írta, hogy az elmúlt napokban sok észrevételt kapott a balatoni vasútállomások tervezett felújításával kapcsolatban. Többen is azzal a kérdéssel fordultak hozzá, hogy miért kell jelentősen átalakítani a megszokott állomásépületeket, miért nem őrzik meg inkább az eredeti karakterüket.

A miniszter hangsúlyozta: tévesek azok a feltételezések, hogy minden meglévő állomásépületet elbontanak, és a vélemények szerint oda nem illő, betontömböknek tűnő építményeket tesznek a helyükre.

Hozzátette, hogy a múlt héten helyszíni bejárások indultak az összes helyszínen, hogy pontosan felmérjék a megőrzendő értékeket.

Kifejtette, hogy Aszófőn alapvetően a meglévő, építészetileg értékes épület újul meg, itt az eredeti megjelenést idéző részletek és berendezések megmentése a cél. Balatonkenesén és Balatonfűzfőn ennél jelentősebb átalakításokat terveztek, ezért azt vizsgálják, miként őrizhető meg, vagy állítható helyre minél több a hagyományos balatoni karakterből, az anyaghasználatból és az építészeti részletekből a jelenlegi szűk keretek között – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy Balatonkenese állomása mára díszeit vesztett balatoni HÉV felvételi épület, értékmegőrző felújítása lehetőséget jelenthet arra, hogy az északi parti állomások eredeti, egyedi típusterv változata újra megjelenjen a Balatonnál.

Balatonfűzfő a háború ellőtti korszak egyedi darabja, méltó színvonalú felújításával jól illeszkedik majd a régió ebben az időszakban épült, méltán kedvelt épületeinek sorába – fogalmazott Vitézy Dávid.