A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor kezdődik.

A harmincórás időkeretből szerdára kilenc óra maradt, várhatóan késő délután hangzik el a vitát lezáró zárszó.

Napirenden szerepel és ugyancsak időkeretben tárgyalja az Országgyűlés a Magyarország 2027-es központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak a megteremtése.

Az előterjesztés egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a Budapesten a parkolás egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerül.

A törvénymódosítással a szociális alapszolgáltatások között új ellátási forma jön létre Biztos Pont Ambulancia néven, amely a hozzátartozók közötti erőszak áldozatait segíti, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében támogató tevékenységet végez.

Meghatározzák a gyermekvédelmi gondoskodásban elszenvedett bántalmazások jóvátételi alapjából nyújtható jóvátételi szolgáltatások alapvető szabályait.

Az indoklás szerint a tizennegyedik havi nyugdíj címén 2027-ben is a február havi ellátási összeg 25 százalékát folyósítják. A kormány ugyanis az alacsonyabb összegű nyugdíjba részesülők számára kíván magasabb támogatást biztosítani.

Szigorítják a bányajáradék szabályait, amelynek mértékét meg is emelik.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy nem lép hatályba az a rendelkezés, miszerint január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látná el az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat.

A vitára 140 percük lesz a frakcióknak.