Az 1990 utáni magyar politikát 2024-ig – Magyar Péter felbukkanásáig – tulajdonképpen ugyanazok a nemzedékek formálták, akik a rendszerváltók voltak,

az SZDSZ-nemzedék

az MDF-nemzedék

az MSZP-nemzedék és

a Fidesz-nemzedék,

nem nagyon jött be újabb nemzedék a politikába Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója szerint.

„Mi történt? Kihalt az SZDSZ-nemzedék, lényegében kihalt az MDF-nemzedék, az MSZP-é pedig háttérbe szorult, mert a helyére belépett a Fidesz elitje. A Fidesz elitje 2010 és 2024 között egyedül volt a pályán”

– rögzítette.

Hogy mi a hátránya az egyedül maradásnak a politikában, arról azt mondta: az, ami a Fidesz 2026-os kampányában csúcsra járatódott.

„Ha esetleg valaki emlékszik arra, hogy Orbán Viktor miket mondott a kampányban, akkor arra figyelhetett fel, hogy ez most egy olyan időszak, amikor nem kell változásban gondolkodni, hanem meg kell őrizni az elért eredményeket. Ez egy hosszú ideig kormányzó párt logikus gondolata. De nem logikus abból a szempontból, hogy 2026-ban már ellenfele volt a Tisza Párt, amely 2024 és '26 között bejelentette az igényét arra, hogy nem az állandóságra fogja építeni a kampányát, nem arra, hogy meg kell őrizni az eredményeket, hanem arra, hogy mindent meg kell változtatni” – tette hozzá.

Márpedig ez a fellépés szerinte meghatározta a választást és az azóta eltelt időszakot: kiderült, a két tábor két különböző sebességben halad. Ez nem értékítélet, hogy ki a jó és ki a rossz, csak annyit árul el, hogy „fontos felismerés” történt, a nap 24 órájában történő ütésváltásokban kell(ett) gyorsabbnak, kreatívabbnak lenn. Az 1990 és 2024 közötti időszak ideologikus politikai korszaka véget ért, amikor meg kellett határozni, mi az identitás, mi az akarat, ami kitart hosszú időn keresztül – fogalmazott.

„Az egész rendszerváltó nemzedék, amelynek része volt a Fidesz is, ezt az örökséget vitte magával, és ehhez képest 2024 után jön egy másik tábor, amelyiknek nincs ideológiai hagyománya, nem is gondolja, hogy neki ebben döntenie kellene, hogy hatalmi ágak, meg jogállam, meg ilyesmi, ezek legfeljebb másodlagos dolgok ahhoz képest, hogy »hogyan tudom legyőzni az ellenfelemet«. Az előző ellenzék is mondott ilyeneket, hogy jogállamot helyreállítani, hatalmi ágakat elválasztani, de nem tudta ezt

ritmusosan vagy valami új keretben elhelyezni, olyan tempót adni ennek az egésznek, amivel esélye lett volna,

és nem utolsó sorban nem tudott egy olyan vezetőt kiállítani, aki ezt sorsszerűen meg tudta volna jeleníteni” – tette hozzá az Arénában Csizmadia Ervin.

Exterde Tibor teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.