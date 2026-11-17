Az új főtitkár Szabó Attila Lászlót váltja a poszton, aki 2025 júniusától töltötte be ezt a pozíciót.

Bitskey Botond 1995 és 2000 között az Alkotmánybíróságon – 1998-ig Sólyom László, a testület akkori elnöke mellett, majd a főtitkárságon – dolgozott tanácsadóként. Ezt követően, 2000 és 2010 között a Köztársasági Elnöki Hivatal alkotmányjogi főosztályvezetője volt. 2006-tól a hivatal vezetőjének helyetteseként is dolgozott.

Bitskey Botond korábban másfél évtizedig már betöltötte a főtitkári pozíciót: 2010 őszén Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság akkori elnökének javaslatára választották meg a tisztségre.

A testület közleménye szerint Bitskey Botond főtitkárként meghatározó szerepet vállalt az alkotmányjogi panasz intézményének bevezetésében, valamint az új ügyrendi és eljárási szabályok kialakításában és gyakorlati meghonosításában.

Társszerkesztőként közreműködött az első alkotmányjogi panasz-kézikönyv megjelentetésében, amely gyakorlati segítséget nyújtott az indítványozóknak és jogi képviselőiknek jogaik érvényesítéséhez.

Bitskey Botond az elmúlt közel két évben a XII. kerületi önkormányzat jegyzője volt.