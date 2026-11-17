Hétfőn derült ki, hogy Philippe Diallo, a francia szövetség (FFF) vezetője elindul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöki posztjáért a jelenleg regnáló Gianni Infantinóval szemben. Az európai szövetség (UEFA) hétfőn közölte, hogy az FFF első embere a kontinentális szervezet tagszövetségeinek, végrehajtó bizottságának és tanácsának is a teljes támogatását élvezi a márciusban esedékes FIFA-elnökválasztáson.

Diallo kedden sajtótájékoztatón kijelentette: rendelkezik azzal a tapasztalattal, meggyőződéssel és értékekkel, amik hiteles jelöltté teszik. Hozzátette: nem lehet egyszemélyes vezetője annak a testületnek, amelyben a labdarúgás legnagyobb kihívásairól átláthatóság nélkül döntenek.

„Nyílt, kollegiális irányítást javaslok, amelyben az elnök a stratégiáért és a jövőképért felelős, míg a főtitkár a FIFA napi ügyeit intézi” – közölte a sportvezető, aki állítása szerint Emmanuel Macron francia elnök támogatását is bírja, és úgy érzi, hogy van esélye legyőzni a FIFA-t tíz éve irányító, az utóbbi hónapokban egyre erőteljesebb kritikák kereszttűzébe került Gianni Infantinót a márciusi elnökválasztáson.

Az FFF első embere kiemelte, hogy már más kontinensekről is kapott biztató üzeneteket, s felvette a kapcsolatot Tasima Kozóval, a japán szövetség tiszteletbeli elnökével – aki a Tottenham korábbi védőjéhez, az üzletemberré váló Ramon Vegához hasonlóan jelezte FIFA-elnöki ambícióit –, hogy egységesítsék álláspontjaikat.

„Amennyiben győzni akarunk, akkor össze kell fognunk azokkal, akiknek hozzánk hasonló elképzeléseik vannak” – mondta Diallo, aki most indította a kampányát, de nem tart attól, hogy kifutott volna az időből. Ezzel kapcsolatban Infantinóról úgy fogalmazott, hogy a FIFA-elnök már hónapok óta kampányol az újraválasztásáért, és a szervezet anyagi forrásait kihasználva országról országra repül.

„Nem tartok a késedelemtől, mert szerintem magányos kampányt folytat” – utalt ismét Infantinóra, valamint az elnökválasztási esélyeire. „Most lett egy alternatíva, és van még időnk arra, hogy március 18-án megszerezzem a többséget.”

Diallo másokhoz hasonlóan kemény kritikával illette a jelenlegi FIFA-elnököt, megemlítve az utóbbi időszak legvitatottabb eseteit: a Donald Trumpnak ítélt békedíjat, a 2026-os világbajnokság bevételeinek elosztását, az amerikai Folarin Balogunnak adott piros lap eltörlését a vb-n, és mindenek előtt azt a kereskedelmi megállapodás-tervezetet, amit Infantino egyedül, a sportági vezetők tudta nélkül hozott tető alá magánbefektetőkkel.

Sportágunk értékeit arcul csapták, megrendült a bizalom a szervezetünkben és annak elnökében – mondta Diallo, aki személy szerint is becsapva érzi magát, hogy a vb alatt Infantinóval személyesen is találkozott a francia válogatott néhány mérkőzésén, és a FIFA-elnök még tervei lényegébe sem avatta be.

Az FFF vezetője szerint is szüksége van pénzre a FIFA-nak a futball fejlesztéséhez, ez azonban nem válhat öncélúvá. Hozzátette, amennyiben elnök lesz, folytatják a megállapodások aláírását, a közvetítési jogok eladását, de tekintettel kell lenni az emberek akaratára is, hogy megőrizzék a labdarúgás lényegét, a szolidaritást és az egységet.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint az éles bírálatok ellenére továbbra is egyértelmű esélyese a rabati kongresszus keretében tartandó elnökválasztásnak. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget biztosíthat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Az elnökjelölteknek szerdáig kell jelezniük indulási szándékukat.

Infantino akkor veszítette el az UEFA bizalmát, amikor erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be FIFA égisze alatt zajló világbajnokságok rendezésébe. Az európai szövetség augusztus óta kereste azt a hiteles jelöltet, aki Infantinót megakadályozhatja egy újabb mandátum elnyerésében.