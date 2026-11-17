Emberölés gyanújára minősítettek át a nyomozók egy 2026 márciusában történt dunapataji halálesetet, amely ügyben korábban kifosztás miatt indult eljárás – közölte kedden a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Hürkecz Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrök április 4-én még kifosztás gyanújával fogták el a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit őrizetbe vettek, a járásbíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok és az orvosszakértői vélemények alapján megállapították, hogy a sértett halálát bántalmazás okozta.

Ezért a nyomozók átminősítették az ügyet, az azóta is fogva tartott férfit november 16-án minősített emberölés elkövetésének gyanújával hallgatták ki.

A főkapitányság közölte azt is: a településen korábban több holttest exhumálásáról intézkedtek, jelenleg is vizsgálják az elhunytak halálának körülményeit.

Sajtóértesülések szerint az ügy hátterében egy sorozat-bűncselekmény gyanúja állhat.

A Bács-Kiskun megyei hírportál, a baon.hu június közepén számolt be arról, hogy a hatóságok a dunapataji katolikus és református temetőben négy idős ember holttestének exhumálását végezték el.

A lap információi szerint az eljárás azután indult, hogy az egyik elhunyt nő fia szúrásnyomot vett észre édesanyja nyakán, valamint felmerült az is, hogy az egyik áldozatnak eltűnt az aranyfoga. Helyi feltételezések szerint az áldozatokat állatok altatására használt szerrel mérgezhették meg, ezt a gyanút a hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.