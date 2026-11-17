Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje hétfő este találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, és tájékoztatta arról, hogy ha az öt hónap múlva esedékes elnökválasztáson őt választják meg államfőnek, „Franciaország költségvetési helyzete nem fogja lehetővé tenni Ukrajna pénzügyi támogatását a következő hónapokban” – tudatta a legnagyobb francia ellenzéki párt.

A felmérések alapján a jelenleg legesélyesebbnek számító, szélsőjobboldali politikus a pártja közleménye szerint ugyanakkor arról biztosította az ukrán nagykövetet, hogy „be fogja tartani a Franciaország által eddig tett kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a Kijevnek nyújtott 90 milliárd eurós kölcsönre vonatkozóan”, amelyet az Európai Unió biztosít.

Marine Le Pen már több hete azt hangoztatja, hogy hatalomra kerülése esetén „hat hónapig fenntartaná” a kifizetéseket, mielőtt „megszüntetné a pénzügyi támogatást” Kijevnek.

Ez alapján az utalások 2027 novemberéig tartanának, ahogyan az európai kölcsön is a 2026-os és 2027-es éveket hivatott fedezni.

Marine Le Pen viszont megígérte Vadim Omelcsenko nagykövetnek, hogy „továbbra is támogatni fogja Ukrajnát anyagi adományokkal, humanitárius segítséggel és sokkal aktívabb diplomáciával” – olvasható a közleményben.

„Örömmel találkoztam Marine Le Pennel a franciaországi Ukrán Kulturális és Információs Központban” – erősítette meg az X közösségi oldalon az ukrán nagykövet. „Beszéltünk Ukrajna támogatásáról, az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozásának kilátásairól, a kétoldalú kapcsolatainkról és az ország háború utáni újjáépítéséről” – tette hozzá.

„Megköszöntem neki Ukrajna folyamatos támogatását az Európai Parlamentben és a Nemzetgyűlésben, valamint a választói szolidaritását”

– írta a diplomata, aki szerint a Nemzeti Tömörülés jelöltje szeretné, ha „Franciaország aktívan részt venne a folyamatban lévő tárgyalásokban”.

A megbeszélésen a két fél kitért egy esetleges „stratégiai partnerségre” Párizs és Kijev között „több területen, elsősorban a digitális, a védelmi ipar és a polgári nukleáris szektorban”, amely „a konfliktus végével megvalósulhat, és így hozzájárulhat Ukrajna újjáépítéséhez” – áll a Nemzeti Tömörülés közleményében, amely szerint

Marine Le Pen „megbízta a nagykövetet azzal, hogy közvetítse Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, teljesen kész arra, hogy Párizsban vagy Brüsszelben találkozzon vele”.

„Marine Pen megerősítette, hogy készen áll egy találkozóra Zelenszkij elnökkel” – jelezte a nagykövet is, de arra nem tért ki, hogy az ukrán elnök kedvezően fogadta-e a javaslatot.