Gózon Gergely, az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: az év első 9 hónapjában összességében 118 milliárd forint adózott eredményt ért el a bankcsoport. Ezt a jövedelmezőséget egy kifejezetten erős harmadik negyedév eredményeképpen sikerült realizálniuk. A harmadik negyedévben ez közel 43 milliárd forint volt.

„Ez az összeg elmarad a 2025. évi azonos időszakban elért eredményünkhöz képest, amit nagyrészt a növekvő állami terhek és elvonások okoztak. Az idei évben összességében közel 100 milliárd forinttal rontották az eredményünket. Az extraprofit adónak a megemelése, a bankadó – amiben úgyszintén van egy folyamatos növekedés év/év alapon –, illetve a kamatstop intézményének meghosszabbításához köthető hatások okozták” – emelte ki.

Az MBH bevételei kis mértékben nőttek éves alapon, nagyságrendileg 3-3,5 százalékkal. Itt ellentétes hatások érvényesültek Gózon Gergely elmondása szerint.

„A kamateredményünkön a csökkenő kamatkörnyezetben továbbra is van egy lefelé lévő nyomás, a kamatmarzsaink csökkennek, de ezt valamilyen mértékben sikerült ellensúlyoznunk mind a jutalékbevételek bővülésében, mind az egyéb eredményünknek a növekedésével” – mondta.

A harmadik negyedévben sikerült javítaniuk a költséghatékonyságukon, ami negyedéves alapon javult és 60 százalék alá csökkent a vállalat cost to income mutatója. Ennek fő eleme volt a költségek kontrollja, összességében éves alapon 5,5 százalékkal bővültek a költségeik.

A következő hónapokra vonatkozó várakozásuk szerint a negyedik negyedév a harmadikéhoz hasonló dinamikák mentén fog alakulni.

„Az éves jövedelmezőségünkben a tavalyi évi bázishoz képest ezeknek az extra állami elvonásoknak a hatását nem tudjuk teljes mértékben ellensúlyozni, de a nagyobb mértékű üzleti növekedésben,

főleg a lakossági üzletágban realizált állománynövekedésünkön keresztül dolgozunk azon, hogy javuljon a bankcsoport jövedelemtermelő képessége,

illetve a költséghatékonyság tekintetében is számos intézkedéssel dolgozunk a költségek szigorú kontrolljának megtartása érdekében” – fogalmazott Gózon Gergely az InfoRádióban.

Hozzátette: a bankcsoport tőke- és likviditási helyzet stabil. A tőkemegfelelési mutató jelentős mértékben meghaladja a felügyeleti elvárásokat, és mind a likviditásfedezettségi mutatója, amely 150 százalék felett van, mind a betét- és hitelállomány-többlet tekintetében, ami 1200 milliárd forintot meghaladja, stabil alapokkal rendelkezik, ami szükséges a jövőre vonatkozó építkezéshez – mondta az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.