November 17-én a Kemerovói régióban egy An-12-es katonai szállítórepülőgép egy tervezett repülés során lezuhant. A repülőgép egy lakatlan területen ért földet. A fedélzeten a legénységgel együtt 19 ember tartózkodott, akik mindannyian életüket vesztették – ismertette a tárca.

A történtekről korábban az Izvesztyija orosz hírportál számolt be saját forrásaira hivatkozva 17 halottat említve. Ilja Szeredjuk, a régió kormányzója hivatalos Max-csatornáján számolt be a szerencsétlenségről. A repülőgép a Kemerovói terület Jagunovo településének közelében zuhant le.

A védelmi tárca szerint a baleset oka műszaki meghibásodás lehetett.

Szeredjuk időközben megérkezett a baleset helyszínére és személyesen vette át a mentőegységek tevékenységét koordináló helyi műveleti stáb vezetését.

Az Izvesztyija birtokába kerültek azok a felvételek, amelyek a repülőgép repülésének utolsó másodperceit örökítik meg. A felvételen látható, ahogy a repülőgép hirtelen magasságot veszít, majd hatalmas robbanás következik be.

A történtek egyik szemtanúja elmondta, hogy az ablakból figyelte a repülőgép lezuhanását. Mint mondta, a repülőgép már a földnek csapódás előtt lángokban állt.

A nyitókép illusztráció.