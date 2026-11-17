November 17-én a Kemerovói régióban egy An-12-es katonai szállítórepülőgép egy tervezett repülés során lezuhant. A repülőgép egy lakatlan területen ért földet. A fedélzeten a legénységgel együtt 19 ember tartózkodott, akik mindannyian életüket vesztették – ismertette a tárca.
A történtekről korábban az Izvesztyija orosz hírportál számolt be saját forrásaira hivatkozva 17 halottat említve. Ilja Szeredjuk, a régió kormányzója hivatalos Max-csatornáján számolt be a szerencsétlenségről. A repülőgép a Kemerovói terület Jagunovo településének közelében zuhant le.
A védelmi tárca szerint a baleset oka műszaki meghibásodás lehetett.
Szeredjuk időközben megérkezett a baleset helyszínére és személyesen vette át a mentőegységek tevékenységét koordináló helyi műveleti stáb vezetését.
Az Izvesztyija birtokába kerültek azok a felvételek, amelyek a repülőgép repülésének utolsó másodperceit örökítik meg. A felvételen látható, ahogy a repülőgép hirtelen magasságot veszít, majd hatalmas robbanás következik be.
A történtek egyik szemtanúja elmondta, hogy az ablakból figyelte a repülőgép lezuhanását. Mint mondta, a repülőgép már a földnek csapódás előtt lángokban állt.
A nyitókép illusztráció.