Óbuda-Békásmegyer önkormányzata idén is színes adventi programkavalkáddal vár mindenkit november 27-től december 23-ig – írja sajtóközleményében a III. kerület polgármesteri hivatala.

A Fő téren és a Szentlélek téren megrendezett vásárra és a színpadi programokra a kerületi lakosok mellett a fővárosból és a környező településekről is sok látogatót várnak a szervezők, ugyanakkor egyre több hazai és külföldi turista is felfedezi a barokk épületek között megbúvó hangulatos teret.

Vásár, kézműves termékek és gasztronómia

Klasszikus téli street-foodok, egyedi, az óbudai adventen debütáló ételkülönlegességek, valamint az Esernyős Kávézó és a Gázlámpa Kioszk karácsonyváró kínálata is elérhető lesz a vásáron. A kézműves árusok is különleges választékkal érkeznek, karácsonyfadíszekkel, ünnepi dekorációkkal és egyedi dizájntermékekkel.

Ingyenes koncertek és gyerekprogramok

A hétvégi napokon gyerekzenekarok, kórusok, bábszínház és ismert könnyűzenei előadók is érkeznek a Fő téren felállított színpadra. Kaláka együttes, Zséda, Hot Jazz Band, Wolf Kati, Caramel, Csík zenekar, Janza Kata és Kocsis Dénes, StEfrem, Kámfor bábszínház – illetve még sokan mások.

Korcsolyapálya, Mikulásház és beltéri rendezvények

A Fő téren felállított ingyenes korcsolyapálya január végéig tart nyitva, az advent alatt pedig több alkalommal jégdiszkó, ABBA Night és csúnya pulcsis korizás is várja a bulizni és sportolni vágyókat. A kerületvezetés a közleményben kiemeli: idén is egy különlegesen szép körhintát állítanak fel a Fő téren.

November 27-től a Mikulás és manói fogadják a gyerekeket apró édességekkel, majd távozásuk után a ház kézműves foglalkozásoknak ad otthont.

Az Esernyős Szindbád termében karácsonyi workshopok, bábszínház, pszichológiai előadások, szabadegyetem, színházi estek és az Adventi Jógák Éjszakája is segít hangolódni az ünnepre. Egyes beltéri események regisztrációhoz vagy jegyvásárláshoz kötöttek – teszi hozzá a polgármesteri hivatal.

Közösségi gyertyagyújtás és jótékonyság

Vasárnaponként az esti koncert előtt kórusok lépnek fel, majd közös gyertyagyújtás következik, miközben az Óbudai Danubia Zenekar fúvósai töltik meg ünnepi fanfármuzsikával a teret az Önkormányzat 120 éves épületének balkonjáról. A Fő téren felállított adománysátorban cipősdoboz-akció keretében rászoruló családoknak gyűjtenek ajándékokat, az óbudai állatvédők pedig többek között kutyatápot és felszereléseket várnak. A korábbi évekhez hasonlóan az adományozók idén is tombolán vehetnek részt, melyet a gyertyagyújtás után sorsolnak a szervezők.