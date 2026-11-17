A Sport Forum Hungarynek minden évben más és más célja van; az idei évben négyes cél mentén dolgoznak, ezek:

a mozgás (hogyan érhető el, hogy még többen sportoljanak, minél tovább)

a kapcsolódás (sportolók, üzletemberek, sportszervezetek találkozása)

a megújulás (kapjanak teret új ötletek és új technológiák – ennek fóruma a Startup Ground Play a befektetőre váró jó ötletek és a befektetők egymásra találásáért)

a teljesítmény (hogyan lesz a tudásból és az együttműködésből mérhető eredmény a pályán és a pályán kívül, hogyan lesz fenntartható egy sportklub, egy szövetség működése).

Mint az InfoRádióban az esemény főszervezője elmondta, több mint 80 előadó érkezik a fórumra, 30 százalékuk külföldi.

Kiemelt egy kifejezetten érdekesnek ígérkező panelbeszélgetést a 2036-os olimpia lehetséges magyarországi megrendezésével kapcsolatban, amelynek résztvevői:

Kelemen Árpád sporttanácsadó – PwC

Karácsony Gergely – főpolgármester

Gyulay Zsolt – elnök, MOB;

Szalay-Berzeviczy Attila – elnök, Budapesti Olimpiáért Mozgalom.

A konferencián túl kiemelendő, hogy a résztvevőket meg is fogják mozgatni egy padeledzésen, ez lesz a „welcome party”. A konferencia végeztével pedig lesz egy díjátadó, mellékeseményként egy másik helyszínen.

Az elmúlt fél évben jelentősen megváltozott a magyar sport helye, szerepe, bár sok változás még csak ezután következik. Ehhez kapcsolódóan kiemelte: téma lesz a sportfinanszírozás változása 2027-től, ami mindenkit érint, aki a sportban dolgozik. A témát több aspektusból is megvizsgálják. Szerinte nehéz éven vannak túl, bizonytalanság lengte körül a sportot, nem lehetett sokáig tudni sem a finanszírozásról, sem a változásokról. Ez a fórum szervezését is nehezítette, de most Dudás Hunor a valaha volt legszínvonalasabb konferencieáját ígéri.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.