Videón is rögzítették a kecskéket, amik rendszeresen bejárnak a hódmezővásárhelyi katolikus temetőbe, és a sírokról is lelegelik a virágokat – számolt be róla az RTL.

Az állatok temetői gazdálkodása sokak szerint kegyeletsértő. A kecskék gazdája bérli jelenleg a temető tőszomszédságában lévő, jelenleg használaton kívüli területet. Szerinte nála van kerítés, a temetőé viszont leromlott állapotú, hiányos, és úgy véli, a fenntartónak kellene gondoskodnia róla, hogy ne lehessen bejutni.

A temetőt fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye elismeri, hogy rossz állapotban van a kerítés, álláspontjuk szerint azonban a református és az evangélikus egyház dolga lenne a megjavíttatása.

A helyiek beszámolói szerint arra is volt példa, hogy a plébánosnak egy temetés közben kellett elzavarnia a betolakodó állatokat, de voltak, akik pulykákat is láttak már a temetőben bóklászni. A csatorna úgy értesült, hogy az önkormányzat nemrégiben 1,5 millió forint támogatást adott a plébániának, hogy pótolja a kerítés hiányzó szakaszát, a munka jelenleg is folyamatban van. A kecskékről készült videót a helyi érdekeltségű Hódpress hírportálon tekintheti meg.