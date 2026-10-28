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Nyitókép: MVM

Nagy leállásra készül az MVM, itt az utolsó esély ügyet intézni

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Tervezett rendszerkarbantartás miatt több napig elérhetetlen lesz a szolgáltató minden online felülete, ezért érdemes az ügyfeleknek még előtte mindent elintézni

Rendszerkarbantartás miatt több mint egy napra leáll az online ügyintézés az MVM-nél. Az ügyfeleknek érdemes előre elintézniük a szükséges teendőket, mert az MVM Next alkalmazás és az online ügyfélszolgálat is elérhetetlenné válik – írja a társaság tájékoztatása nyomán az Index.

Mint azt a szolgáltató közölte, október 29-én, csütörtökön reggel 8 órától október 30-án, pénteken este 8 óráig szünetel az online ügyintézés. A leállás az előre fizetős villanyórák feltöltését is érinti: a feltöltőkódokat ebben az időszakban csak más értékesítési pontokon lehet megvásárolni.

Az országos feltöltőhelyek megtalálhatók az MVM Next weboldalán. Az ügyfelek több mint 900 helyszínen, reggel 6 és este 6 óra között vásárolhatnak kódot, legalább 3000 forint értékben.

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