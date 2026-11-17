A Puskás Arénában Tóth Balázs – Osváth, Markgráf, Csinger, Kerkez – Csongvai, Styles – Sallai, Schfer, Szoboszlai – Varga összeállításban kezdett volna a győzelme esetén csoportelső, az A-divízióba visszajutó magyar válogatott, de Sallai Roland megsérült a bemelegítésnél, Bolla Bendegúz kapott mégis játéklehetőséget.

A bemelegítés során Sallai Roland megsérült, helyette Bolla Bendegúz kezd. #magyarok #csakegyutt #HUNNIR #NationsLeague — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 17, 2026

Az északírek összeállítása: P. Charles – McConville, Atcheson, C. Brown – Devlin, Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly – Price.

A második percben Charles kapus kirúgása eltalálta a játékvezető tarkóját, aki orra bukott, de felpttant, tudja folytatni a mérkőzést.

Az 5. percben Bolla jó beadása után Szoboszlai a kapufára lőtte a labdát.

Magyar labdabirtoklási fölénnyel, de újabb helyzet nélkül telt el a kövbetkező tíz perc.

A 18. percben Kerkez beadása után Varga a kapu fölé fejelt.