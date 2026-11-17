Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) Klíma-előrejelző Központja (CPC) a napokban bejelentette, hogy a 2026-os El Niño hivatalosan is elérte a Szuper El Niño-, más néven a nagyon erős El Niño-státuszt – írja a szervezet tájékoztatása alapján a 24.hu.

A NOAA közölte, hogy az előző hónaphoz képest az El Niño felerősödött, mivel a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliái meghaladták a 4 Celsius fokot, és nyugat felé terjedtek át a Csendes-óceán keleti egyenlítői részén.

Jelenleg körülbelül 60 százalék az esélye az október-decemberi és a november-januári időszakokban, hogy egy 1950-ig visszanyúló, az El Niñókat meghaladó történelmi esemény bekövetkezik – októberben ezt 83 százalékra valószínűsítették.

Az előrejelzések azonban azt is mutatják, hogy a Szuper El Niño-események nem sokáig maradnak meg a csúcspontjukon. A Fox Weather szerint 1950 óta mind a hét erős El Niño-epizód a következő hurrikánszezonra, vagyis nyárra, esetleg őszre semleges vagy La Niña-állapotba kerül. A hivatal jelenleg több mint 79 százalékos esélyt ad arra, hogy 2027 január-márciusig fennmarad az erős vagy nagyon erős El Niño.

A légköri jelenség ereje azért is fontos, mert ilyenkor gyengülnek a Csendes-óceán egyenlítői térségében fújó passzátszelek, aminek hatására a meleg, felszíni víztömegek keletebbre húzódhatnak. Ez befolyásolja a légköri áramlásokat, átrendezve globálisan a csapadék eloszlását. Egyes térségekben heves esőzések alakulhatnak ki, máshol tartós szárazság jelentkezhet. Az El Niño emellett a globális átlaghőmérsékletet is átmenetileg növelheti, mivel az óceánban tárolt hő egy része a légkörbe jut.