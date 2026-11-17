Karbantartás miatti tervezett áramszüneteket jelentett be az E.ON, erről az ügyfeleket is értesíti e-mailben – írja az Origo.

Budapest II. kerületében a Bogár utca lakóinak november 19-én, csütörtökön 8 és 15:30 között kell felkészülniük 7 és fél órás kimaradásra, míg kicsit kijjebb, javarészt a Széplak utcát és a Battai Lépcsőt érintő karbantartás november 17-én, kedden 8 és 15:30 között várható. A Verecke út és környéke egyes címei pedig 18-án, szerdán maradnak áram nélkül ugyanebben az időintervallumban.

A II. kerületi Kiscelli utcában és környékén ugyancsak hosszabb, hatórás kimaradás lesz november 17-én, kedden 9 és 15 óra között.

A XI. kerületben is várhatók kimaradások: 18-án, szerdán 9 és 15:20 között a Tétényi út egyes címein, 8:30 és 15:30 között pedig a Csontolló utcában, a Keltike lejtőn és a Rozsdafarkú utcában. November 20-án, pénteken visszatér a tervezett áramkimaradással járó karbantartás a kerületbe, ekkor 8:30 és 15:20 között javarészt a Bornemissza tér és a Bornemissza utca egyes címei, valamint az Andor utca, a Rozsnyó tér és a Rozsnyó köz lesznek érintettek.

A pesti oldalon a XIII. kerületben a Lehel utca, a Dévai utca és a Bulcsú utca egyes címein lesz áramkimaradás november 18-án, szerdán 8 és 12 óra között.

A X. kerületben 18-án, szerdán 8 és 16 óra között (Sírkert út, Szőlőtelep utca, Korall utca, Maglódi út egyes címei), 19-én, csütörtökön 8 és 14 óra között (Mádi utca, Téglavető utca), 22-én, vasárnap 8 és 16 óra között (főként az Algyógyi utca egyes címein) lesz áramszünet.

A XVIII. és XIX. kerületet kedden, november 17-én éri el a karbantartás miatti nyolcórás áramszünet: 8 és 16 óra között az Üllői út egyes címein nem lesz áram.