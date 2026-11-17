A közlemény szerint a férfi egy dunakeszi lovardában dolgozott, ahova 2025 júniusában elhívta a bűnügy sértettjét, egy tizennyolcadik életévét be nem töltött lányt azzal az ürüggyel, hogy megmutatja neki a lovakat. A kiskorú sértettet a szálláshelyére hívta, fagylalttal kínálta, majd pornófilmeket kezdett mutogatni neki.

A lány közölte a vádlottal, hogy őt ez nem érdekli. A vádlott ezt követően erőszakkal szexuális cselekményre kényszerítette a kiskorút.

A vádlott további erőszakoskodásának az vetett véget, hogy a sértett megrúgta a férfit és kiszaladt a házból.

A férfi korábban, még 2025 márciusában Dunakeszi egy erdős területén a bűnügy másik sértettjének, egy nőnek a nemi szervét mutogatta.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével és szeméremsértés vétségével vádolja. A férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza, illetve javasolja Magyarország területéről történő kiutasítását és minden olyan foglalkozás gyakorlásától történő eltiltását, amelynek keretében tizennyolc évnél fiatalabb személlyel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság dönt – közölte az ügyészség.