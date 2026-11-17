A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló program célja olyan innovatív megoldások kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági kihívások kezeléséhez, valamint a hazai kutatási és innovációs kapacitások erősítéséhez – írták a közleményben.

Kiemelték, hogy az űrtechnológiák egyre jelentősebb szerepet töltenek be a telekommunikációban, a helymeghatározásban és a környezeti monitoringban, amelyek a modern gazdaság és a külső sokkoknak ellenálló társadalom működésének alapját jelentik. Erre a célkitűzésre utal a projekt címe (SPACE4R - Space for Resilience) is. Hangsúlyozták: alapvető fontosságú, hogy ezek a szolgáltatások és téradatok megbízhatóan és folyamatosan rendelkezésre álljanak.

A tájékoztatás szerint a laboratórium kutatásai a műholdas rendszerek és szolgáltatások megbízhatóságát, az űrképes technológiai fejlesztések kritikus elemeit, valamint az éghajlatváltozás okozta környezeti folyamatok pontosabb megismerését szolgálják és az ezekhez kapcsolódó technológiák fejlesztését szolgálják.

A program központi eleme egy új műholdplatform fejlesztése, amely lehetőséget teremt a légkör és az űridőjárás jelenségeinek vizsgálatára is. A kutatások kiterjednek a naptevékenység és a részecskesugárzás hatásainak elemzésére, valamint a műholdas kommunikációs és navigációs rendszereket érintő kockázatok vizsgálatára – olvasható a közleményben.

A kifejlesztett műholdplatform innovatív, a kvantuminformatikai és biotechnológiai kutatásoknak is helyt ad. A laboratórium emellett a GNSS jelek zavarásának és hamisításának felismerésével is foglalkozik. A projekt részeként fejlesztett agrármérőállomások a csapadék, a talajnedvesség és más környezeti paraméterek mérésével támogatják a precíziós mezőgazdaságot, elősegítve a hatékonyabb víz- és erőforrás-gazdálkodást – írták a közleményben.