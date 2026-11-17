Az interneten a Captcha-teszteket arra használják, hogy a rendszerek megkülönböztessék az emberi felhasználókat az automatizált számítógépes programoktól (botoktól). Mára világszerte elterjedt az internetes fórumok, blogok, egyes webshopok és egyéb, spamek vagy automatizált forgalmak által fenyegetett nyilvános felületek védelmében. És persze sokféle változata feltörhetővé vált már különféle programok által.

Most egy újabb Captcha-csalás miatt figyelmeztetik a felhasználókat: ahelyett, hogy a szimpatikusnak tűnő webáruház vagy más oldalán az „igazold, hogy ember vagy” résznél képre kéne kattintani vagy bepipálni egy négyzetet, egy billentyűsorozat megnyomását (a végén az Enter billentyűvel) kérik a felhasználóktól.

Ez a „ClickFix” átverés, amely az egyik legnépszerűbb taktika a bűnözők körében, ha azt akarják elérni, hogy rosszindulatú szoftvert telepítsen valaki a saját számítógépére – mondta a The Guardian című lapnak Chris Fistonich, a Malwarebytes kiberbiztonsági cég kutatója. – Az emberek nincsenek erre felkészülve. Hozzászoktak, hogy minden nap Captcha-kat oldanak meg. Hozzászoktak, hogy megbízhatnak a biztonsági szoftvereikben. Tehát ez valóban egy új biztonsági kiskaput nyitott, amelyet széles körben kihasználnak.”

Szintén népszerű megtévesztő módszer, ha egy weboldal azt üzeni, hogy hiba történt az oldal betöltésekor de egy gombra kattintva vagy bizonyos utasításokat követve ez megoldható.

Még a bepipálni való négyzet is okozhat gondot, ha utána egy ilyen utasítássor következik: „Annak bizonyosabbá tételéhez, hogy Ön nem robot, kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows billentyű + R billentyűkombinációt. Az ellenőrző ablakban nyomja meg a Ctrl + V billentyűkombinációt. A befejezéshez nyomja meg az Enter billentyűt.” Ez a műveletkombináció a négyzet bepipálásakor a vágólapra másolt szöveget beilleszti a rendszer Futtatás ablakába és le is futtatja, amivel kártékony programot telepít a számítógépre.

Mi a teendő?

Ha valaki ilyen szokatlan üzenetekkel, parancsokkal, feladatokkal találkozik egy honlapon, csukja be azt.

Ha valaki már kipipálta a Captcha-ablakot, de nem hajtotta végre a billentyűkombinációkat, még nem feltétlenül fertőződött meg.

Ha megnyitotta a Futtatás ablakot és beillesztette a parancsot, de nem nyomott Entert, zárja be az ablakot.

Ha az Entert is megnyomta, indokolt az azonnali biztonsági intézkedés: az internetkapcsolat megszakítása, informatikai szakember értesítése és a számítógép alapos átvizsgálása, illetve a kapcsolatfelvétel a bankkal.