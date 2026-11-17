Március közepéig meghosszabbította a magyar mentességet az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól az amerikai kormányzat. A mentesség a Lukoiltól, illetve a Litascótól beszerzett, a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolajra, és a Török Áramlat vezetéken érkező orosz földgázra vonatkozik.

A keretösszeg 2,6 milliárd forintos emelésével minden érvényesen pályázó társasház támogatást kaphat a távhő korszerűsítésére – közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A többletforrás 257 olyan lakóközösség fejlesztéseit teszi lehetővé, amelyek korábban megfeleltek a szakmai feltételeknek, de forráshiány miatt nem kaptak támogatást.

A várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kamatfolyosó két széle is változatlan maradt.

Gyorsuló gazdasági növekedés, de tartósan magas költségvetési hiány várható Magyarországon az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint. A most közzétett prognózis alapján a magyar gazdaság idén várhatóan 1,8, jövőre 2,8, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal bővül.

Az eddigi üzemviteli igazgató, Vigh Károly lett a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatója. Az eddigi vezető munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették – közölte az energiaügyi miniszter. Kapitány István posztjából az nem derül ki, hogy miért menesztették Horváth Péter Jánost.

Balogh Leventét, a Szentkirályi Ásványvíz alapítóját nevezték ki ügyvezető igazgatónak a Kincsem Park élére. Feladata a park működésének megújítása és irányítása - közölte Facebook-oldalán az agrártárca.

Nem ért egyet a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete az Akadémiai Dolgozók Fóruma követeléseivel, amely a HUN-REN tervezetének visszavonását és Tanács Zoltán miniszter menesztését követelte. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete azt közölte: nem is tudott a kezdeményezésről.

Felmondott 13 ápoló tegnap az Országos Baleseti Intézet intenzív osztályán, mert keveslik a bérüket – tudta meg a Népszabadság. A lap szerint az osztályon összesen 27-28 szakápoló dolgozik a betegek mellett, így a szakemberek majdnem fele távozik.

Már csaknem 50 ezren írták alá a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ösztöndíjemelést sürgető petícióját. A HÖOK azt kezdeményezi, hogy a hallgatói normatíva legalább a kétszeresére, hallgatónként évi 333.200 forintra emelkedjen.

Bejelentette a Bárczy program elindítását a főpolgármester Budapest születésnapja alkalmából. Az állami, fővárosi és kerületi beruházásokból megvalósuló program 3 nagy területen újítja meg a várost: ezek a közösségi közlekedés, a közösségi lakhatás és közösségi terek.

Kezdődik a fővárosban kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának tervezése – jelentette be Facebook-oldalán a közlekedési és építési miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, így biztosan lesz a tervezésre uniós forrás.

A kivitelezés megkezdése előtt felülvizsgálják Balatonkenese, Balatonfűzfő és Aszófő vasúti állomásainak terveit – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta: az elmúlt napokban többen is azt kérték, hogy a felújítás előtt álló állomásépületek lehetőség szerint őrizzék meg az eredeti karakterüket.

Mára és holnapra leállt a vasúti közlekedés Magyarország és Ukrajna között a Kárpátalját ért dróntámadások miatt – jelentette be a kormányfő. A személyvonatok csak Csap határállomásig közlekednek. A munkácsi pályaudvartól 300 méterre ugyanis becsapódott egy orosz drón, emiatt a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították. Áldozatok nincsenek.

Összeomlott a kercsi híd egy szakasza – értesült a CNN. A hitelesített felvételeken az látszik, hogy az Oroszországot a megszállt Krím félszigettel összekötő közúti átjáró egy része a vízbe omlott. A vele párhuzamosan futó vasúti híd még ép.

Újabb szankciókat vetett ki az Európai Unió az Oroszországhoz köthető hibrid beavatkozások és a háború finanszírozása miatt. Az uniós tagállamok külügyminiszterei a hétfői ülésen 30 emberrel és két szervezettel szemben vezettek be újabb büntetőintézkedéseket rosszindulatú kibertevékenységek miatt.

Elnökké választása esetén megszüntetné Ukrajna pénzügyi támogatását Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje, aki erről az ukrán nagykövetet is tájékoztatta. A politikus ugyanakkor vállalta, hogy Franciaország teljesíti a már korábban tett kötelezettségvállalásait.

A Tisza EP képviselőjét, Dávid Dórát nevezte ki az uniós gyermekvédelmi jogszabálycsomag egyik európai parlamenti jelentéstevőjének az Európai Néppárt. Így ő vezetheti az EP és az uniós tagállamok közötti tárgyalásokat.

A lengyel parlament elutasította a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A kormány leváltását az ellenzéki frakciók tagjain kívül három független honatya is támogatta, de ez kevésnek bizonyult.

Megalakult Belgrádban az új összetételű szerb parlament. Az előrehozott parlamenti választást az Egyetemista Lista elnevezésű ellenzéki tömörülés nyerte, amivel 140 mandátumot szereztek a 250 fős törvényhozásban. Aleksandar Vucic volt államfő pártja 103 képviselői helyhez jutott.

Az amerikai hírszerzés szerint Irán piszkos bomba vagy vegyi fegyver bevetését tervezi a Trump-kormányzat tisztviselői ellen az Egyesült Államokban. A CNN szerint a tervek konkrét célpontokat is megjelölnek, de nincs közvetlen támadásveszély.

178 szervezet weboldalát törték fel egy kiterjedt kibertámadásban, köztük a Zoom, az HSBC, a CNN és az IKEA felületét. A támadók egy külső weboptimalizáló platformon keresztül juttattak kártékony kódokat a látogatókhoz, hogy kriptovalutát és bankkártyaadatokat lopjanak, valamint iPhone-okat fertőzzenek meg.