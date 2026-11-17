Steve Cherundolo

Nemzetközi szinten persze nem akkora név, mint Pochettino, de házon belül Cherundolo tűnhet a legkézenfekvőbb választásnak. A korábbi jobbhátvéd – aki több mint 80 alkalommal lépett pályára az amerikai válogatottban – az év elején vette át az U23-as nemzeti csapat irányítását a 2028-as olimpiára való felkészülés jegyében. A Las Vegas Lights és a Los Angeles FC korábbi vezetőedzője Pochettino távozása után ideiglenes jelleggel a felnőttválogatott élére is kinevezést kap.

Megkaphatja-e a posztot véglegesen? Ez nagyban függhet attól, hogyan alakulnak a többi jelölttel folytatott tárgyalások. Pochettino még levezényli az amerikaiak novemberi válogatott szünetbeli utolsó mérkőzését, és valószínűsíthető, hogy a márciusi szünetig szeretnének megtalálni a végleges utódot. A 47 éves Cherundolo mellett azonban szólhat, hogy jól ismeri a rendszert.

Gareth Southgate

Jelen állás szerint valószínűtlen, hogy Southgate visszatér az edzősködéshez, miután 2024-ben távozott az angol válogatott éléről.

„Az angol válogatottnál töltött időszakom vége felé már nem tudtam élvezni azokat a győzelmeket, amelyek egyébként erőt adnak az embernek. A végén már csak pár percig tartott az öröm egy-egy győzelem után” – nyilatkozta az év elején, majd hozzátette: „Megváltozott a viszonyom a futballhoz, már nem vágyom annyira arra, hogy benne legyek.”

Teljesen érthető, ha ez az óhaja, Sir Gareth, de kár lenne, ha végleg hátat fordítana az edzői pályának. A klubfutball egyáltalán nem vonzza, de vajon egy másik válogatott irányítása egy angol nyelvű országban érdekelhetné? Ki tudja?… Az amerikai válogatott kispadja épp olyan projekt, amely lázba hozta volna őt akkor, amikor még nagyobb volt benne az edzői ambíció. Van lehetőség valami újat építeni, Southgate pedig pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy egy csapat messzire jusson a tornákon – még ha az angol válogatottal végül nem is sikerült célba érnie.

Marcelo Bielsa

Szintén sajnálatos lenne, ha Bielsa edzői pályafutásának utolsó emléke az lenne, ahogy a gyenge Uruguayjal korán búcsúzik a világbajnokságtól. Bár 71 évesen minden joga megvan ahhoz, hogy hátradőljön, és visszatekintsen meghatározó pályafutására, azért elképzelhető ennél méltóbb lezárás.

Bielsa bőséges tapasztalattal rendelkezik a szövetségi kapitányi munka terén; dolgozott Argentína, Chile és Uruguay nemzeti csapatával is, bár igazság szerint legkiemelkedőbb munkáit inkább klubszinten végezte. A végletekig aprólékos szakember hírében álló Bielsa a Leeds Unitednél bizonyította, hogy képes az alapoktól felépíteni egy projektet, és szinte mindenki támogatását elnyerni. Egy ízben még egy América nevű klubot is irányított. Ha még ez sem jelzésértékű…

Roberto Martínez

Reális jelölt lehet azok közül az edzők közül, akik legutóbb válogatottnál, és nem klubcsapatnál dolgoztak – Martínez a világbajnokság után távozott a portugál válogatott éléről. Már egy évtized telt el azóta, hogy Belgium szövetségi kapitányaként belépett a válogatott futball világába. Az ott töltött időszakát nem könnyű megítélni. Vajon a rendelkezésére álló tehetséges játékosállományhoz képest alulmúlta a várakozásokat? Valószínűleg igen. Ugyanakkor bizonyos tornákon egész jól szerepelt? Ezt is mondhatjuk.

Hírnevének megóvása érdekében azonban Portugáliában jobban kellett volna teljesítenie, mint ahogy végül sikerült. Most Martíneznek újra kell építenie edzői karrierjét. Lehet, hogy éppen arra van szüksége, hogy Európán kívül próbáljon szerencsét. Az Egyesült Államok számára kockázatos választás lenne, de nem elképzelhetetlen a kinevezése.

BJ Callaghan

Az MLS jelenlegi edzői közül valószínűleg Callaghan a legesélyesebb arra, hogy az amerikai férfi válogatott (USMNT) kispadjára kerüljön. A Nashville SC vezetőedzője, korábban pedig – 2023-ban, Gregg Berhalter két időszaka között – megbízott szövetségi kapitányként irányította az amerikai csapatot. Callaghan korábban Berhalter segítője volt, azóta azonban saját útját járja: 2024-ben vette át a Nashville irányítását.

Julian Nagelsmann

Volt egy rövid időszak, amikor úgy tűnt, Nagelsmann akár riválisa is lehet Pochettinónak a Manchester United kispadjáért folytatott versenyfutásban. Mi lenne, ha most mégis ő venné át az amerikai válogatott irányítását?

A Bundesliga egyik legígéretesebb fiatal edzőjeként indult, majd kipróbálta magát válogatott szinten is: három évig irányította a német nemzeti csapatot. A nyári távozása óta azonban nincs csapata, így meg kell találnia a következő lépést a karrierjében.

Nagelsmann beszél angolul, és korábban már bizonyította, hogy komoly szakmai tudással rendelkezik. A következő lépése sorsdöntő lesz: el kell döntenie, hogy a válogatott futballban marad-e, vagy visszatér a klubszintre.

Thierry Henry

Kérdéses, hogy Henry visszatér-e valaha az edzősködéshez, de ő maga nem zárta ki ennek lehetőségét. Legutóbb 2024-ben töltött be vezetőedzői posztot: ő irányította a francia válogatottat az olimpián, ahol – valahogyan – sikerült lemaradnia az aranyéremről.

Henry ismerős arc az amerikai futballszurkolók számára: korábban a New York Red Bulls játékosa volt, egy időben a Montreal Impact vezetőedzőjeként is dolgozott, jelenleg pedig rendszeres szakértő a CBS Sportsnál.

Korábban már utalt rá, hogy nyitott lenne az amerikai válogatott (USMNT) irányítására; néhány éve így fogalmazott: „Ismerem a játékosokat? Igen, ismerem őket. Ismerem a bajnokságot? Igen, azt is ismerem. Ez persze más tészta, most nem tudok erről részletesebben beszélni, de szeretnék-e bármilyen szinten vezetőedző lenni? Igen, természetesen. Ez egyike azoknak a dolgoknak, amiket szívesen csinálnék.”

Ez a lehetőség akár több szempontból is megfelelőnek tűnhet. Ugyanakkor mindenképpen kockázatos vállalkozás lenne.