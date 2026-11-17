Lezajlott az Országos Magyar Méhészeti Egylet (OMME) küldöttgyűlése, és a szervezet erről szóló közleményében közölte, hogy megszavazták a minimálár bevezetését az akác- és virágmézekre.

A gyűlés az úgynevezett „termelői üveges minimum méz ár” létrehozásáról is határozott:

az akácméz esetén ezt 3500 forintban,

a virágméz esetén pedig 2500 forintban határozták meg kilogrammonként.

A minimumárak meghatározásához az OMME szaktanácsadók által a 2025-ös év végén végzett piaci felmérések eredményeit vette alapul, melyekből kiderült, hogy az akácméz országos kilónkénti átlagára 3572 forint volt, míg a virágmézé 2434 forint. Ez a felmérés azonban nem csak a különböző mézek árait vizsgálta, hanem a méhészek értékesítési körülményeit, árképzési gyakorlatát és a helyi versenyhelyzeteket is.

A gyűlésen kiderült, hogy az idén tapasztalt, hosszan elhúzódó aszály egyrészt csökkentette a megtermelt méz mennyiségét, másrészt a méhcsaládokra is kártékony hatással volt. A kora őszre általánossá vált nektár- és virágporhiány a méhcsaládok beteleltetését is hátráltatta.

Szóba kerültek még a külföldről behozott, hamis mézek is. A vizsgálatok kiderítették, hogy 19 megvizsgált tételből hatnál merült fel hamisítás gyanúja, ezeket az eredményeket az OMME továbbította az illetékes EU-s szerveknek is.