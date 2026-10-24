Önkényezős közleményt adott ki a Fidesz a Patrióták nevében

A közlemény szerint magyar, francia, osztrák, olasz, spanyol és cseh patrióta képviselők közös írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter vezette kormány „súlyos, önkényuralmi intézkedései" miatt.

„A Patrióták egyértelmű választ követelnek Brüsszeltől: meddig maradhat reagálás nélkül az alapvető demokratikus jogokat és az ellenzék ellehetetlenítését célzó kormányzati intézkedések sorozata?” – olvasható a közleményben.

A közleményben továbbá leszögezték: „válaszokat várnak arra, hogy a(z Európai) Bizottság meddig marad szótlan Magyar Péter és a Tisza kormány Európában példa nélküli, a politikai ellenfelek ellehetetlenítését, a demokratikus közéleti verseny felszámolását célzó lépéseit illetően. A visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítás következtében az ellenzéki országgyűlési képviselők több mint felét kizárták a választásokon való indulás lehetőségéből".

„Mindeközben az ügyészség jogellenes eljárásban lefoglalta a legnagyobb ellenzéki párt szervereit, Magyar Péter miniszterelnök pedig már az igazságügyi döntések megszületése előtt ellenzéki politikusok letartóztatását jelentette be” – tette hozzá a közlemény, amely elfogadhatatlannak nevezi, „hogy egy európai uniós tagállamban a politikai hatalom visszamenőleges jogalkotással korlátozza az ellenzék választási részvételét, ha ezt az Európai Parlamentben alkalmaznák 164 jelenlegi EP-képviselő nem indulhatna újra a választásokon".

„Az összefogás világos üzenet: a magyarországi demokratikus jogok védelme, az önkényuralmi rendszer kiépítésével szembeni kiállás nem csupán magyar ügy, hanem közös európai felelősség” – tették hozzá.

Hangsúlyozták, „a Patrióták az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 19. cikke, valamint az Alapjogi Charta 47. cikke alapján várnak választ az Európai Bizottságtól arra, hogy összeegyeztethetők-e a magyar kormány intézkedései az uniós szerződésekben rögzített demokratikus alapelvekkel és a független igazságszolgáltatás követelményével".

„A demokrácia, a szabad választások és a politikai verseny védelme nem lehet politikai szimpátia kérdése. Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét, és nem fordíthatja el a fejét, amikor egy tagállamban a demokratikus politikai verseny ellehetetlenítésére törekednek” – írták.