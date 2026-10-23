Kezdődnek a megemlékezések – percről percre az október 23-i eseményekről

Karácsony Gergely: 1956 erkölcsi mérce
1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával – mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Szerinte a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek az erkölcsi mércének nem tudtak megfelelni. Az ötvenedik évforduló 2006-ban a „hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul”, és a hatvanadikra „szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét” – fogalmazott.
A főpolgármester kiemelte: a hetvenedik évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, „valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt” Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie. „Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a hetvenedik évfordulón, idén október 23-án” – vetette fel.
Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy „egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával”.
„Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával” – zárta videóját a főpolgármester.
Csendes, az átlagosnál melegebb volt az idő 1956. október 23-án
Egy anticiklon határozta meg 1956. október 23-ának időjárását: bár többfelé párásan indult a reggel, napközben jellemzően száraz, az átlagosnál melegebb volt az idő az országban, Budapesten pedig kifejezetten sokat sütött a nap –- derül ki a HungaroMet Zrt. összeállításából.
Az InfoRádióban Romsics Ignác történészt egyebek mellett arról is kérdeztük, mi lett volna, ha például nincs ilyen szép idő 1956-ban, hanem október 23-án mondjuk esett volna az eső. Az interjút itt lehet elolvasni, megnézni.
Kifejezetten alacsony volt a Duna vízállása 70 évvel ezelőtt
1956. október 23-án, a Molotov (ma Vigadó) téri vízmérce reggel 220 centimétert mutatott, ennél alacsonyabb vízállás csak 20 napon fordult elő abban az évben. A 70. évforduló reggelén a folyó vízállása több mint két méterrel alacsonyabb volt, 12 centiméter – mutatják az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai.
1956 70 éve – az ünnepnap programjai
Körülbelül 40 delegáció érkezik külföldről, hogy részt vegyen a parlament díszülésén. Magyar Péter miniszterelnök délután, a Fidesz rendezvényét nagyjából követően szólal fel a Kossuth téren.
Romsics Ignác: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta
Az 1956-os forradalom emlékezetéről, a szovjetek és az amerikaiak szerepéről, a felkelők céljairól, a harcok lehetséges kimeneteléről, majd a kádári megtorlásról és konszolidációról beszélt Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában.
A műegyetemisták 16 pontjával kezdődött – 70 éve történt a forradalom
Hetven éve, 1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára – itt a lista
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is.
Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Grosics Gyula, Romsics Ignác, Cseh Gergő Bendegúz, Oroszi Beatrix, Baán László, Demkó Attila, Csizmazia Gábor, Pallai Péter és Sárközi Mátyás.
Napos, csapadékmentes idő várható a nemzeti ünnepen
Napos, csapadékmentes idő várható az október 23-ai nemzeti ünnepen – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.