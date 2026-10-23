ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.23
usd:
326.62
bux:
0
2026. október 23. péntek Gyöngyi
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A forradalmat jelképezõ lyukas nemzeti lobogó a Citadellán az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából 2026. október 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kezdődnek a megemlékezések – percről percre az október 23-i eseményekről

Infostart

Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!

2026.10.23. 08:52

Karácsony Gergely: 1956 erkölcsi mérce

1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával – mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Szerinte a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek az erkölcsi mércének nem tudtak megfelelni. Az ötvenedik évforduló 2006-ban a „hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul”, és a hatvanadikra „szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét” – fogalmazott.

A főpolgármester kiemelte: a hetvenedik évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, „valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt” Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie. „Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a hetvenedik évfordulón, idén október 23-án” – vetette fel.

Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy „egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával”.

„Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával” – zárta videóját a főpolgármester.

2026.10.23. 08:49

Csendes, az átlagosnál melegebb volt az idő 1956. október 23-án

Egy anticiklon határozta meg 1956. október 23-ának időjárását: bár többfelé párásan indult a reggel, napközben jellemzően száraz, az átlagosnál melegebb volt az idő az országban, Budapesten pedig kifejezetten sokat sütött a nap –- derül ki a HungaroMet Zrt. összeállításából.

Az InfoRádióban Romsics Ignác történészt egyebek mellett arról is kérdeztük, mi lett volna, ha például nincs ilyen szép idő 1956-ban, hanem október 23-án mondjuk esett volna az eső. Az interjút itt lehet elolvasni, megnézni.

2026.10.23. 08:49

Kifejezetten alacsony volt a Duna vízállása 70 évvel ezelőtt

1956. október 23-án, a Molotov (ma Vigadó) téri vízmérce reggel 220 centimétert mutatott, ennél alacsonyabb vízállás csak 20 napon fordult elő abban az évben. A 70. évforduló reggelén a folyó vízállása több mint két méterrel alacsonyabb volt, 12 centiméter – mutatják az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai.

2026.10.23. 08:45

1956 70 éve – az ünnepnap programjai

Körülbelül 40 delegáció érkezik külföldről, hogy részt vegyen a parlament díszülésén. Magyar Péter miniszterelnök délután, a Fidesz rendezvényét nagyjából követően szólal fel a Kossuth téren.

2026.10.23. 08:01

Romsics Ignác: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

Az 1956-os forradalom emlékezetéről, a szovjetek és az amerikaiak szerepéről, a felkelők céljairól, a harcok lehetséges kimeneteléről, majd a kádári megtorlásról és konszolidációról beszélt Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában.

2026.10.23. 07:27

A műegyetemisták 16 pontjával kezdődött – 70 éve történt a forradalom

Hetven éve, 1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.

2026.10.23. 07:23

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára – itt a lista

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is.

2026.10.23. 07:12

Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Grosics Gyula, Romsics Ignác, Cseh Gergő Bendegúz, Oroszi Beatrix, Baán László, Demkó Attila, Csizmazia Gábor, Pallai Péter és Sárközi Mátyás.

2026.10.23. 07:10

Napos, csapadékmentes idő várható a nemzeti ünnepen

Napos, csapadékmentes idő várható az október 23-ai nemzeti ünnepen – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kezdődnek a megemlékezések – percről percre az október 23-i eseményekről

1956-os forradalom

nemzeti ünnep

percről percre

október 23

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta

Romsics Ignác: az 1956-os forradalom sokszínűségében az egységet a függetlenség és a szabadság vágya adta
Az 1956-os forradalom emlékezetéről, a szovjetek és az amerikaiak szerepéről, a felkelők céljairól, a harcok lehetséges kimeneteléről, majd a kádári megtorlásról és konszolidációról beszélt Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

A műegyetemisták 16 pontjával kezdődött – 70 éve történt a forradalom

19.56: felgyulladt a forradalom lángja, Vitézy Dávidnak ötlete támadt

„Le lehet győzni a legsötétebb hatalmakat is” – Magyar Péter a Bem téren

Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

1956 eszméje és tanulságai továbbadásának szükségességét hangsúlyozta a köztársasági elnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott nyíregyházi ünnepségen csütörtökön.
 

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Forgalomkorlátozások a fővárosban

Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a nyers tejből kész termék? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Kozma Barnabás
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mellébeszélés helyett gyakorlati tapasztalatok, workshopok, deep dive - Jön az AI & Digital Transformation konferencia

Mellébeszélés helyett gyakorlati tapasztalatok, workshopok, deep dive - Jön az AI & Digital Transformation konferencia

2026. november 26-án a budapesti Marriott Hotelben rendezi meg a Portfolio az AI & Digital Transformation 2026 konferenciát, ahol a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásának legégetőbb kérdéseire kaphatnak választ a résztvevők – a stratégiai döntésektől a kiberbiztonsági kockázatokig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss társasházi rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben: változik a közös képviselők helyzete

Friss társasházi rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben: változik a közös képviselők helyzete

Egy most kihirdetett kormányrendelet tizenöt napos határidőt ír elő a közös képviselők nyilvántartásba vételére és az éves beszámolók benyújtására

BBC
Business Sport Travel Science
Hospitals deliberately targeted by Sudan's RSF fighters, BBC finds

Hospitals deliberately targeted by Sudan's RSF fighters, BBC finds

The UN human rights chief Volker Türk says the multiple attacks may amount to war crimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 23. 08:44
1956 70 éve – az ünnepnap programjai
2026. október 23. 08:17
Négy megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat péntektől
×
×