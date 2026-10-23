Kezdődnek a megemlékezések – percről percre az október 23-i eseményekről

2026.10.23. 08:52

Karácsony Gergely: 1956 erkölcsi mérce

1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával – mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Szerinte a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek az erkölcsi mércének nem tudtak megfelelni. Az ötvenedik évforduló 2006-ban a „hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul”, és a hatvanadikra „szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét” – fogalmazott.

A főpolgármester kiemelte: a hetvenedik évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, „valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt” Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie. „Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a hetvenedik évfordulón, idén október 23-án” – vetette fel.

Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy „egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával”.

„Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával” – zárta videóját a főpolgármester.