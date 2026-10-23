1956 70 éve – az ünnepnap programjai

9.00: Ünnepélyes zászlófelvonás az október 23-ai állami ünnepség megnyitásaként a Kossuth téren Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök, valamint külföldi vendégek részvételével.

10.30: Emlékoszlopot avatnak az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére, köszöntőt mond Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester.

14.00: A Fidesz megemlékezése a Bem téren, felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János frakcióvezető.

14.00: Ünnepi megemlékezés az Országházban külföldi vendégek részvételével (a kormányzati és kulturális programokról bővebben ITT)

15.00: A Mi Hazánk Mozgalom megemlékezése, felszólal többek között Toroczkai László, a párt elnöke. A helyszín a Corvin köz, díszlövés is lesz ágyúval.

15.40: Magyar Péter miniszterelnök ünnepi beszéde a Kossuth téren.

19.56: A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ jelképesen 19.56 perctől tart megemlékezést Forradalmunk fényénél címmel fényfestéssel a Városháza parkban.