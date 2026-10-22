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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke megszólaltatja a tanácskozás kezdetét jelzõ csengettyût az uniós testület heti rendes ülésén Brüsszelben 2026. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára – itt a lista

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is.

Magyar Péter miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A magyar kormány egyelőre nem közölte a vendéglistát, ígya Telex megkereste az európai országok nagykövetségeit, külügyminisztériumait, illetve elnöki és miniszterelnöki hivatalait.

A lap kérdéseire érkezett válaszok alapján eddig így néz ki a vendégek listája:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett érkezik az Európai Tanács elnöke, António Costa is, olvasható a hivatalos programjában.

A Moldovai Köztársaság elnöke, Maia Sandu részt vesz az október 23-i megemlékezéseken, közölte országa nagykövetsége a Telex kérdésére.

A Szerb Köztársaságból a nagykövetség tájékoztatása szerint a miniszterelnök, Đuro Macut érkezik majd a 70. évfordulóra.

Norvégia képviseletében Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár jön majd, aki jelenleg pénzügyminiszter az országában.

Forsthoffer Ágnes házelnök meghívta a cseh szenátus elnökét, Miloš Vystrčilt, Csehországból ő vesz részt az eseményen, tájékoztatta a Telexet az ország szenátusának sajtóosztálya.

„Két hivatalos német delegációt várunk”, közölte a portál kérdésére a budapesti német nagykövetség. Az elsőt Steffen Bilger szövetségi közlekedési miniszter vezeti majd, aki a kancellár, Friedrich Merz képviseletében utazik Budapestre. A másodikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere vezeti majd.

Ausztriából Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg volt kancellár és külügyminiszter utazik Budapestre, válaszolta Christian Stöcker kancellár sajtóosztálya a megkeresésre. Alexander van der Bellen elnök is megkapta a meghívást Baka Andrástól egy múlt heti, szlovéniai találkozón, azonban hivatala tájékoztatása alapján egyéb elfoglaltságok miatt ő sem tud eljönni, „a szövetségi elnök azonban már nagyon várja következő magyarországi látogatását”.

Az észt kormányt Liisa Pakosta igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter képviseli majd a forradalom 70. évfordulóján. Kristen Michal miniszterelnök megkapta a meghívást, nagyra értékeli az együttműködést Magyar Péterrel, de nem tud részt venni az ünnepségen.

Írországot Thomas Byrne európai ügyekért felelős államtitkár képviseli majd, ő vesz részt a miniszterelnök és a kormány nevében az eseményeken. Micheál Martin miniszterelnök meghívást kapott, de belföldi kötelezettségei miatt nem tud részt venni, írták.

A belga kormányt a budapesti megemlékezéseken Vincent Van Peteghem, Belgium miniszterelnök-helyettese képviseli, míg a belga király, Fülöp üzenetet intézett a köztársasági elnökhöz, Baka Andráshoz a forradalom évfordulójával kapcsolatban – tájékoztatotta a lapot a belga nagykövetség és a kormányfő hivatala.

Olaszországból Giorgia Meloni miniszterelnök személyesen nem tud részt venni a budapesti eseményen, ő Guido Crosetto védelmi minisztert bízta meg azzal, hogy országát képviselje. A nagykövetség szerint a miniszter részvétele tükrözi a két ország közti kiváló kapcsolatot, valamint a magyar nép iránt 1956-ban tanúsított olasz szolidaritást.

Szlovéniából a nagykövetség tájékoztatása szerint Zoran Stevanović, a Szlovén Köztársaság országgyűlésének elnöke jön Budapestre.

Svájcot a szövetségi parlament felsőházának (Ständerat) elnöke, Stefan Engler képviseli majd.

Hollandiából Jan Peter Balkenende államminiszter, volt miniszterelnök lesz majd jelen az eseményen, közölte a holland nagykövetség. Az államminiszter Hollandiában egy tiszteletbeli cím, amelyet a király adományoz a kormány kezdeményezésére.

A finn nagykövetség azt írta a Telexnek, hogy a finn köztársasági elnök és a miniszterelnök a meghívást megkapták, ám egyéb, korábban egyeztetett kötelezettségeik miatt azt nem tudták elfogadni. Arról nincs tudomásuk, hogy bárki más képviselné az országot.

A litván és a lett miniszterelnökök korábban leegyeztetett elfoglaltságaik miatt szintén nem tudnak Budapestre utazni.

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Kezdőlap    Belföld    Ezek a külföldi állami vezetők érkeznek Magyarországra a forradalom 70. évfordulójára – itt a lista

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