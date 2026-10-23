Volodimir Zelenszkij is üzent október 23-a alkalmából a magyaroknak

„Hetven évvel ezelőtt Európa és az egész világ egy rendkívül fontos, sok szempontból sorsdöntő kereszteződés előtt állt, amikor a magyar nép a szabadságért és a szovjet rendszer ellen lázadt fel. A magyarok által tanúsított bátorság és szabadságszeretet rendkívül erősnek bizonyult, és még ma is lenyűgöz minket, európaiakat” – írta Zelenszkij az X-en.

Az ukrán vezető szerint a világ akkor sajnos nem hozta meg azokat a határozott döntéseket, amelyekre szükség lett volna ahhoz, hogy segítsen. Ez további évtizedekig tartó önkényuralmat hozott Európa nagy részén, amely csak az 1980-as évek forradalmaival ért véget.