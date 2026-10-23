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António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háborúban Ukrajnát támogató országok vezetõinek kijevi tanácskozásán 2026. augusztus 24-én. MTI/EPA/Makszim Maruszenko
Nyitókép: Makszim Maruszenko

Volodimir Zelenszkij is üzent október 23-a alkalmából a magyaroknak

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Az ukrán elnök szerint 1956 tanulsága az, hogy amikor az emberek bátorságot és szabadságszeretetet tanúsítanak, érdemes őket támogatni.

„Hetven évvel ezelőtt Európa és az egész világ egy rendkívül fontos, sok szempontból sorsdöntő kereszteződés előtt állt, amikor a magyar nép a szabadságért és a szovjet rendszer ellen lázadt fel. A magyarok által tanúsított bátorság és szabadságszeretet rendkívül erősnek bizonyult, és még ma is lenyűgöz minket, európaiakat” – írta Zelenszkij az X-en.

Az ukrán vezető szerint a világ akkor sajnos nem hozta meg azokat a határozott döntéseket, amelyekre szükség lett volna ahhoz, hogy segítsen. Ez további évtizedekig tartó önkényuralmat hozott Európa nagy részén, amely csak az 1980-as évek forradalmaival ért véget.

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Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij is üzent október 23-a alkalmából a magyaroknak

1956

volodimir zelenszkij

október 23

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