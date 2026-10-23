A Niagara-vízesés és az Eiffel-torony is magyar nemzeti színekben tiszteleg 1956 előtt

A közleményben kiemelték a ciprusi, a japán, a szlovéniai, a hongkongi és az izraeli megemlékezéseket és kulturális rendezvényeket.

Megjegyezték, hogy ezek mellett magyar nemzeti színű díszkivilágítást kap a Niagara-vízesés, az Eiffel-torony és a Rio de Janeiro-i A Megváltó Krisztus szobra.

Cipruson a nemzeti ünnepi eseménysorozat fő programeleme a világhírű 4forDance társulat előadása volt október 21-én a nicosiai Strovolos Városi Színházban, amely a magyar hagyományt és a modernitást ötvözte egy látványos és ritmikus keverékben.

Tokióban október 17-én rendezték meg a 7. Magyar Fesztivált a Liszt Intézet szervezésében Magyarország Tokiói Nagykövetsége együttműködésével. A rendezvényen kiemelt hangsúlyt kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulója, a Liszt Intézet egy különleges fotókiállítással idézte fel a szabadságért küzdő hősök alakját és a forradalom történelmi pillanatait.

A közleményben felidézték, hogy október 14-én nyílt meg Szlovéniában, a Pivkai Katonai Park és Múzeumban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából megvalósított kültéri kiállítás, a Liszt Intézet és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának társszervezésében. A tárlatot Alojz Peterle, a független Szlovénia első miniszterelnöke, későbbi külügyminisztere, valamint Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter nyitották meg – tették hozzá.

Hongkongban egy mintegy 200 fős nemzeti ünnepi fogadással emlékeztek meg az évfordulóról. A rendezvényen a politikai, gazdasági, tudományos és kulturális élet szereplői, helyi véleményformálók, valamint a diplomáciai testület és a hongkongi magyar közösség tagjai vettek részt.

Magyarország Tel-avivi Nagykövetsége és a Jeruzsálemi Magyar Akadémia közös ünnepi fogadáson emlékezett meg október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról, valamint a magyar honvédelem napjáról – írták.

A Tel-Aviv-Jaffa tengerpartján található Mika Kortárs Galériában a diplomáciai, katonai, kulturális, tudományos és üzleti élet képviselői, valamint a helyi magyar közösség meghatározó személyiségei gyűltek össze, hogy közösen tisztelegjenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt – közölték.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Külügyminisztérium által indított, az 1956-os forradalom nemzetközi emléke előtt tisztelgő honlapra másfél nap alatt már közel 70 emlékhely fotója, adatai és számos visszaemlékezés érkezett a világ minden pontjáról Brazíliától Kanadáig.

A https://1956memorials.hu/ oldalon továbbra is várják az 1956-os külföldön található emlékhelyek bemutatását és a forradalmat követő kivándorlás, az új hazába történő beilleszkedés történeteit - áll a közleményben.