Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre, Forsthoffer Ágnes ajándékot kapott – képek

Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

„Elsőként George Patakit fogadtam, New York Állam magyar származású egykori kormányzóját, majd Hamburg polgármesterét és egyben tartományfőnökét, valamint Törökország alelnökét” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, hogy több mint 40 külföldi delegáció érkezik pénteken Magyarországra, „számtalan elnökkel, miniszterelnökkel, házelnökkel, európai vezetővel és egyéb közjogi méltóságokkal”.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke külföldi házelnököket fogadott az Országház Munkácsy-termében. A politikusok az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott emlékülésre érkeztek a Parlamentbe.