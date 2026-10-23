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Richard Rasi, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke, Carmelo Abela, máltai házelnök és Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke (b-j) az Országház Pázmándy Dénes termében tartott fogadáson 2026. október 23-án. A vendégek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott emlékülésre érkeztek a Parlamentbe.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre, Forsthoffer Ágnes ajándékot kapott – képek

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Magyar Péter miniszterelnök állami vezetőket, Forsthoffer Ágnes házelnök külföldi kollégáit fogadta az Országházban.

Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára – közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

„Elsőként George Patakit fogadtam, New York Állam magyar származású egykori kormányzóját, majd Hamburg polgármesterét és egyben tartományfőnökét, valamint Törökország alelnökét” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, hogy több mint 40 külföldi delegáció érkezik pénteken Magyarországra, „számtalan elnökkel, miniszterelnökkel, házelnökkel, európai vezetővel és egyéb közjogi méltóságokkal”.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke külföldi házelnököket fogadott az Országház Munkácsy-termében. A politikusok az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott emlékülésre érkeztek a Parlamentbe.

Budapest, 2026. október 23. Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke ajándékot vesz át Ruslan Stefanchuk ukrán parlamenti elnöktõl az Országház Pázmándy Dénes termében tartott fogadáson 2026. október 23-án. Az ukrán házelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott emlékülésre érkezett a Parlamentbe. MTI/Illyés Tibor
Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke ajándékot vesz át Ruslan Stefanchuk ukrán parlamenti elnöktõl az Országház Pázmándy Dénes termében tartott fogadáson 2026. október 23-án. MTI/Illyés Tibor
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Kezdőlap    Belföld    Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre, Forsthoffer Ágnes ajándékot kapott – képek

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!
 

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A 70. évforduló alkalmából tartott programsorozat 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök, valamint külföldi vendégek részvételével. Az országházi megemlékezés 14 órakor indul, ezt követően a Kossuth téren Magyar Péter mond beszédet. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ jelképesen 19 óra 56 perctől tart megemlékezést Forradalmunk fényénél címmel fényfestéssel a Városháza parkban - írja az MTI. Az ellenzéki pártok közül a Fidesz a Bem téren rendez megemlékezést, itt felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A Mi Hazánk Mozgalom az idén is a budapesti Corvin közben emlékezik meg a forradalomról.

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