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Különleges izgalmakat tár fel Illyés Gyula 1956-os jegyzettömbje

Infostart / MTI

Illyés Gyula 1956-os naplójának részletein és az események történelmi hátterét bemutató magyarázatokon keresztül idézi fel a forradalom 13 napját a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kamarakiállítása, amely csütörtökön nyílt meg a forradalom 70. évfordulója alkalmából.

A PIM-nek közleménye szerint a Tiszta egű október végi napok című tárlat Illyés Gyula naplója személyes nézőpontból enged betekintést a korszakba, megmutatva a költőt egyszerre cselekvő résztvevőként és figyelmes megfigyelőként.

Az 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig vezetett eseménynapló számot ad arról, hogy a költő miként élte át a forradalom és a korai megtorlások idejét.

Irányítója volt – Déry Tiborral, Németh Lászlóval, Tamási Áronnal és Veres Péterrel együtt – a forradalom egyik központjának, az Írószövetség elnökségének. Részt vett a politikában, a Petőfi Párt – a megújult Nemzeti Parasztpárt – egyik vezetőjeként, Bibó Istvánnal és Bisztrai Farkas Ferenccel.

Tanácskozott Nagy Imrével, Tildy Zoltánnal és a forradalom más politikai vezetőivel.

Tárgyalt az írói delegációk tagjaként a szovjet városparancsnokkal, vagy november 4-e után a hatalmunkat fokozatosan megerősítő kommunistákkal: Münnich Ferenccel, Kállai Gyulával és Tömpe Istvánnal.

Illyés Gyula a forradalom napjaiban szinte minden nap járta Budapest utcáit, gyalog, kerékpárral, sítalpon vagy Dongó segédmotorjával közlekedve. Találkozott a társadalom különböző rétegeinek képviselőivel, figyelemmel kísérte a város hangulatának változásait, és tapasztalatait írói érzékenységgel rögzítette. Feljegyzései csaknem öt évtizeden át lappangtak, és 2014 áprilisában kerültek elő – írták.

A PIM kamarakiállítása január 31-ig látogatható, a tárlat kurátora Szekér Nóra történész, társkurátora Kodolányi Judit.

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Kezdőlap    Kultúra    Különleges izgalmakat tár fel Illyés Gyula 1956-os jegyzettömbje

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