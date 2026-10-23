Október 23.: nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

Közölte: a létrehozandó nemzeti ellenállási körök célja az, hogy minden civil és politikai eszközzel fellépjenek a magyar nemzet érdekeivel ellentétes döntésekkel, folyamatokkal szemben, így reagálva az újabb és újabb ilyen témákra, amelyekből Toroczkai László szerint az idő előrehaladtával mind több lesz.

Első témájukként a gyermekvédelmi törvény módosítása elleni tiltakozást említette a politikus, hangsúlyozva: arra biztatják a szülőket, írásos nyilatkozatban tiltsák meg, hogy gyermekeik számára LMBTQ-szervezetek képviselői tartsanak foglalkozást.