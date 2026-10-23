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Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és országgyûlési frakcióvezetõje beszédet mond a Mi Hazánk megemlékezésén a budapesti Corvin közben az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, 2026. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Október 23.: nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

Infostart / MTI

Nemzeti ellenállást hirdetett a Mi Hazánk Mozgalom október 23-i megemlékezésén Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke, országgyűlési frakciójának vezetője.

Közölte: a létrehozandó nemzeti ellenállási körök célja az, hogy minden civil és politikai eszközzel fellépjenek a magyar nemzet érdekeivel ellentétes döntésekkel, folyamatokkal szemben, így reagálva az újabb és újabb ilyen témákra, amelyekből Toroczkai László szerint az idő előrehaladtával mind több lesz.

Első témájukként a gyermekvédelmi törvény módosítása elleni tiltakozást említette a politikus, hangsúlyozva: arra biztatják a szülőket, írásos nyilatkozatban tiltsák meg, hogy gyermekeik számára LMBTQ-szervezetek képviselői tartsanak foglalkozást.

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Kezdőlap    Belföld    Október 23.: nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

1956

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Október 23.: nemzeti ellenállási köröket hoz létre a Mi Hazánk

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