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Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az államalapítás és Szent István király ünnepén tartott ünnepi szentmisén a Szent István-bazilika elõtt 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Erdő Péter: 1956. október 23-a a szívünkben van

Infostart / MTI

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek gyermekkori emlékeit felidézve beszélt az 1956-os forradalomról a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában, kiemelve, hogy sokan voltak Európában, akik "egyetértettek velünk", és azt szerették volna, ha mi is csatlakozunk Európához.

Erdő Péter azt mondta: az 1956. október 23-i dátum a „szívünkben van”. Emlékeztetett: a dátum egyben Kapisztrán Szent János halálának 500. évfordulója. Ő volt az, aki Hunyadi Jánossal együtt megmentette Magyarországot. A nándorfehérvári diadalról szólva kiemelte: akkor Európa nemzetei a segítségünkre siettek a „pápaság oltalma alatt, akkor magyarok és nem magyarok küzdöttek azért, amit úgy hívtak: a kereszténység”.

Kifejtette, 1956-ban szintén nagyon sokan voltak Európában, akik egyetértettek velünk, akik azt szerették volna, ha Magyarország is csatlakozik Európához, azonban erre nem volt lehetőség. De voltak segélyszervezetek, jöttek ruha- és élelmiszercsomagok Lengyelországból és Amerikából is, ami nagy segítség volt – tette hozzá.

Felidézte: gyerek volt a forradalom idején, de emlékszik rá, mert az ő házuk is leégett a harcok során, így gyakorlatilag hajléktalanok lettek. Családjával előbb egy munkásszálláson húzták meg magukat, majd „elosztották” őket, és mindannyiukat egy-egy plébánia vette gondozásba. „Azt éreztük, hogy itt minket szeretnek", és hogy „az egyháznak ehhez valami köze van” – fogalmazott, hozzátéve, később ezek az emlékek az ő papi hivatása szempontjából is fontosnak bizonyultak.

Kitért arra is: a budai várban van Kapisztrán Szent János szobra, ezen pedig ez a tábla olvasható: „Nándor kőfalain megtörted a végveszedelmet, szent vezetőnk győzd meg mostani elleneink.” A nándorfehérvári győzelmet azóta is minden délben felidézi a harangszó, és „tudjuk, hogy ez nemcsak a múltra emlékeztet bennünket, hanem imádságra hív” – fogalmazott a bíboros.

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Kezdőlap    Belföld    Erdő Péter: 1956. október 23-a a szívünkben van

1956-os forradalom

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A 70. évforduló alkalmából tartott programsorozat 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök, valamint külföldi vendégek részvételével. Az országházi megemlékezés 14 órakor indul, ezt követően a Kossuth téren Magyar Péter mond beszédet. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ jelképesen 19 óra 56 perctől tart megemlékezést Forradalmunk fényénél címmel fényfestéssel a Városháza parkban - írja az MTI. Az ellenzéki pártok közül a Fidesz a Bem téren rendez megemlékezést, itt felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A Mi Hazánk Mozgalom az idén is a budapesti Corvin közben emlékezik meg a forradalomról.

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