Ursula von der Leyen köszönetet mondott Budapestnek

Bejegyzése szerint az Európai Bizottság elnöke a város díszkönyvébe beírt sorai 1956 hőseinek tiszteletéről szólnak, és „arról, hogy az értékek, amelyekért ők küzdöttek, a szabadság, a demokrácia, az igazság, Európa legfontosabb értékei ma is”.

Ursula von der Leyen a megbeszélésen köszönetet mondott azért, hogy ezeket az értékeket védte és oltalmazta Budapest következetesen az elmúlt években, megannyi kiállással, szóval és tettel, világos európai elkötelezettséggel – írta Karácsony Gergely. Kiemelte: „az értékeinkből és elveinkből eztán sem engedünk”.

Very good meeting with the Mayor of Budapest, @bpkaracsonyg, along with @CoR_President. Under your leadership, Budapest stands as a city of tolerance, openness and freedom. We will never forget your courage in standing up for the LGBTIQ+ community. And in defending the right to march with pride. Cities like Budapest have an immense role to play in our democracies. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

A főpolgármester közölte: a megbeszélésen, amelyen részt vett Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke is, szóba került, hogy „a végre hazaérkező” európai uniós források hogyan szolgálják a következő években Budapest fejlesztését és megújítását.

A célegyenesbe forduló nagyberuházások jelentős részben európai támogatással valósulnak meg, egy élhető, a lakhatási válsággal és a klímaváltozással szemben ellenálló Budapest érdekében – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Ursula von der Leyen pénteken Magyar Péter miniszterelnök meghívására érkezett Budapestre, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken.