Ursula von der Leyen: a magyarok azért harcoltak, ami ma Európa alapját jelenti

Megtiszteltetésnek tartja Ursula von der Leyen, hogy részt vehet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezéseken. Az Európai Bizottság elnöke erről az X közösségi oldalon tett közzé bejegyzést.

„Hetven évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak. Éppen azokért az értékekért, amelyek ma Európa alapját jelentik. Bátorságuk tovább él” – fogalmazott Ursula von der Leyen.