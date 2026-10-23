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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke az Európai Tanács október 1516-i csúcstalálkozójának eredményeit értékelõ vitára érkezik az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2026. október 21-én. Az uniós törvényhozás október 19. és 22. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Ursula von der Leyen: a magyarok azért harcoltak, ami ma Európa alapját jelenti

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Az Európai Bizottság elnöke megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az 1956-os forradalom budapesti megemlékezésein.

Megtiszteltetésnek tartja Ursula von der Leyen, hogy részt vehet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezéseken. Az Európai Bizottság elnöke erről az X közösségi oldalon tett közzé bejegyzést.

„Hetven évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak. Éppen azokért az értékekért, amelyek ma Európa alapját jelentik. Bátorságuk tovább él” – fogalmazott Ursula von der Leyen.

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Kezdőlap    Belföld    Ursula von der Leyen: a magyarok azért harcoltak, ami ma Európa alapját jelenti

1956

ursula von der leyen

október 23

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!
 

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Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy György vallomást tett

Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A 70. évforduló alkalmából tartott programsorozat 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök, valamint külföldi vendégek részvételével. Az országházi megemlékezés 14 órakor indul, ezt követően a Kossuth téren Magyar Péter mond beszédet. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ jelképesen 19 óra 56 perctől tart megemlékezést Forradalmunk fényénél címmel fényfestéssel a Városháza parkban - írja az MTI. Az ellenzéki pártok közül a Fidesz a Bem téren rendez megemlékezést, itt felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A Mi Hazánk Mozgalom az idén is a budapesti Corvin közben emlékezik meg a forradalomról.

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