Napos, csapadékmentes idő várható a nemzeti ünnepen

Azt írták, péntek hajnalban, reggel elsősorban a délnyugati tájakon, valamint kisebb körzetekben Borsodban képződhet köd, de a látási viszonyok napközben várhatóan gyorsan javulnak ezeken a helyeken. Reggel az északkeleti megyékben még lehetnek felhősebb tájak, de ez a felhőzet délelőttre felszakadozik, így ezt követően napos, csapadékmentes idő várható.

A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, ami naplementéig a Tiszától nyugatra fekvő országrészeket érintheti. így azokon a nyugati, délnyugati tájakon, ahol reggelre köd képződik, csak keveset süthet a nap.

A déli szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, de a Dunántúl északnyugati részein élénk, Sopron körül erős lesz a szél. A csúcshőmérséklet zömmel 14 és 17 Celsius-fok között alakul.