Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szerdán az MNB-ügy uralta a híreket, ugyanis őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, akinek a letartóztatását is indítványozták, miután nem tett vallomást. Az ügyben nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki, a hatóságok Matolcsy fiát is körözik, és az is kiderült, kiket vettek még őrizetbe. Nyomozást rendeltek el a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt is. Kármán András ismét megszólalt a költségvetésről, és jelezte, hogy a kormány nem siet az euró előszobájába. Bemutatták az egészségügyi intézkedéscsomagot.