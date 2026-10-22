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ARÉNA - PODCASTOK
Egy stúdiómikrofon és egy fejhallgató egy állványon egy stúdióban.
Nyitókép: Unsplash

Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Grosics Gyula, Romsics Ignác, Cseh Gergő Bendegúz, Oroszi Beatrix, Baán László, Demkó Attila, Csizmazia Gábor, Pallai Péter és Sárközi Mátyás.

Péntek

6.00 Pallai Péter és Sárközi Mátyás, a BBC magyar adásának volt munkatársai

8.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

10.00 Kocsis L. Mihály író, újságíró

Szombat

2.30 Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa

5.00 Romsics Ignác történész

11.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója

14.00 Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója

16.00 Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense

18.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója

23.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

Vasárnap

2.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

5.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

8.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

13.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető

14.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

16.00 Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó üzletág vezetője

18.00 Romsics Ignác történész

23.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos

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Kezdőlap    Belföld    Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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