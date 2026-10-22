Október 23-i és hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Péntek
6.00 Pallai Péter és Sárközi Mátyás, a BBC magyar adásának volt munkatársai
8.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
10.00 Kocsis L. Mihály író, újságíró
Szombat
2.30 Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa
5.00 Romsics Ignác történész
11.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
14.00 Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
16.00 Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
18.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
23.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Vasárnap
2.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
5.00 Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
8.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
13.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
14.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
16.00 Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó üzletág vezetője
18.00 Romsics Ignác történész
23.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos