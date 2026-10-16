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Nyitókép: Pixabay.com

Több tucat kamupártnak küldött selyemzsinórt a Legfőbb Ügyészség

Infostart / MTI

A tavaszi országgyűlési választás után 61 párt ellen indokolt ügyészi perindítás, amiért két egymást követő választáson nem indítottak jelöltet vagy mert felhagytak tevékenységükkel és vagyonukról nem rendelkeztek – közölte a Legfőbb Ügyészség. 56 esetben a pártként működés megszűnését kérik kimondani, öt pártot pedig megszüntetnének.

Emlékeztettek: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény alapján a bíróság az ügyészség indítványára - a párt egyesületként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. Az ügyészség indítványára a bíróság megállapítja a párt megszűnését, ha tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint az idei országgyűlési választást követően a főügyészségek a bírósági nyilvántartás és a Nemzeti Választási Iroda által a 2022. és 2026. évi általános országgyűlési választáson jelöltet állító szervezetekről készített nyilvántartás alapján elvégezték a két egymást követő országgyűlési választáson jelöltet nem állító pártok kiszűrését.

Ezek alapján

61 párt nem állított jelöltet az egymást követő két országgyűlési választáson.

A főügyészségek 56 párt ellen már benyújtották a keresetet, indítványozva, hogy a bíróság mondja ki: a párt működése megszűnt, de a szervezetek egyesületként tovább működhetnek.

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint további öt párt esetében az ügyészségek a szervezet megszűnésének a megállapítását kérték, mert a rendelkezésre álló adatok szerint a párt felhagyott a tevékenységével és vagyonáról nem rendelkezett. Eredményes keresetindítás esetén ezek a szervezetek nemcsak a pártként való működés lehetőségét veszítik el, hanem a pártként működő, jogi személy egyesület jogutód nélkül megszűnik és törlik a nyilvántartásból.

A 2022-es parlamenti választás után a főügyészségek 73 párt ellen tartották indokoltnak a keresetindítást, amiért két egymást követő országgyűlési választáson nem indítottak jelöltet, ebből 63 esetben azt indítványozták, a bíróság mondja ki, hogy a párt működése megszűnt, de a szervezetek egyesületként tovább működhetnek, tíz esetben pedig a szervezet megszűnésének a megállapítását kérték, mert a rendelkezésre álló adatok szerint a párt felhagyott a tevékenységével és vagyonáról nem rendelkezett.

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Kezdőlap    Belföld    Több tucat kamupártnak küldött selyemzsinórt a Legfőbb Ügyészség

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