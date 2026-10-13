Hat, vagy akár nyolc órára is áram nélkül maradhatnak a budapestiek – itt a lista, hol és mikor

Komolyabb fennakadásokra és akár 6-8 órán át tartó áramkimaradásra kell felkészülniük az E.ON ügyfeleinek Budapest több kerületében is a következő napokban – írja az atv.hu.

A szolgáltató tervezett hálózati karbantartásokat fog végezni, emiatt egyes utcaszakaszokon és háztartásokban időszakosan teljesen szünetel majd az elektromosáram-ellátás.

Az áramszünetek a nappali órákat érintik majd, ami a megszokott napi rutint, az otthoni munkavégzést (home office), de még az ételek hűtését is jelentősen megnehezítheti. Az érintett lakók kaptak előzetes értesítést, azonban sokakhoz nem, vagy csak késve juthat el az információ, ezért érdemes megnézni a munkálatok pontos beosztását.

A szolgáltató tájékoztatása szerint október 13. és 18. között Budapest számos pontján számítani kell többórás szüneteltetésre:

XVI. kerület: már kedden, október 13-án reggel 8:00 és délután 16:00 óra között nyolc órás áramkimaradás várható több címen.

XVII. kerület: szerdán, október 14-én szintén 8:00 és 16:00 óra között szünetel az áramszolgáltatás az érintett utcákban.

XII. kerület: a Városmajor utcában élők közül többen október 14-én 9:00 és 15:00 óra között maradnak áram nélkül, míg a kerület külsőbb részein október 13-án, 14-én és 15-én is várhatók időszakos leállások.

III. kerület (Békásmegyer): október 16-án, pénteken 8:30 és 15:00 óra között kell áramszünetre készülni.

XV. kerület: a leghosszabb kimaradásra szombaton, október 17-én számíthatnak az érintettek, ahol 7:40-től egészen 16:00 óráig nem lesz elektromos áram.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkálatok végeztével az áramszolgáltatást azonnal visszaállítják, de a megadott időintervallumokban érdemes áramtalanítani a érzékeny elektronikai berendezéseket.