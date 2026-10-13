ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.04
usd:
325.38
bux:
144306.44
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horizontal composition photography of a young men, specialized technician or just home man, trying to restore power after electricity outage in the dark with his light. He is looking on the circuit breaker, and try to find the right button to operate. Picture shot in the dark, with a LED hand light, which gives a cold colorimetry image, and selective focus on the finger human hand and button of the circuit breaker (ON-OFF), fuse box switch. Electrical cabinet, open, with electrical circuit breaker. Side view in selective focus.
Nyitókép: Gregory_DUBUS/Getty Images

Hat, vagy akár nyolc órára is áram nélkül maradhatnak a budapestiek – itt a lista, hol és mikor

Infostart

Az E.On tervezett karbantartásokat fog végezni a főváros több kerületében is, az ott élőknek hosszabb kimaradásokkal is számolniuk kell.

Komolyabb fennakadásokra és akár 6-8 órán át tartó áramkimaradásra kell felkészülniük az E.ON ügyfeleinek Budapest több kerületében is a következő napokban – írja az atv.hu.

A szolgáltató tervezett hálózati karbantartásokat fog végezni, emiatt egyes utcaszakaszokon és háztartásokban időszakosan teljesen szünetel majd az elektromosáram-ellátás.

Az áramszünetek a nappali órákat érintik majd, ami a megszokott napi rutint, az otthoni munkavégzést (home office), de még az ételek hűtését is jelentősen megnehezítheti. Az érintett lakók kaptak előzetes értesítést, azonban sokakhoz nem, vagy csak késve juthat el az információ, ezért érdemes megnézni a munkálatok pontos beosztását.

A szolgáltató tájékoztatása szerint október 13. és 18. között Budapest számos pontján számítani kell többórás szüneteltetésre:

  • XVI. kerület: már kedden, október 13-án reggel 8:00 és délután 16:00 óra között nyolc órás áramkimaradás várható több címen.
  • XVII. kerület: szerdán, október 14-én szintén 8:00 és 16:00 óra között szünetel az áramszolgáltatás az érintett utcákban.
  • XII. kerület: a Városmajor utcában élők közül többen október 14-én 9:00 és 15:00 óra között maradnak áram nélkül, míg a kerület külsőbb részein október 13-án, 14-én és 15-én is várhatók időszakos leállások.
  • III. kerület (Békásmegyer): október 16-án, pénteken 8:30 és 15:00 óra között kell áramszünetre készülni.
  • XV. kerület: a leghosszabb kimaradásra szombaton, október 17-én számíthatnak az érintettek, ahol 7:40-től egészen 16:00 óráig nem lesz elektromos áram.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkálatok végeztével az áramszolgáltatást azonnal visszaállítják, de a megadott időintervallumokban érdemes áramtalanítani a érzékeny elektronikai berendezéseket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hat, vagy akár nyolc órára is áram nélkül maradhatnak a budapestiek – itt a lista, hol és mikor

budapest

karbantartás

áramszünet

áramszolgáltató

e.on

elektromos hálózat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól
A Fidesz mintha kezdené feldolgozni a választási vereséget, de az „újkommunista”, illetve „baloldali” jelzők szitokszóként használata az ellenfélre, illetve a kormányzati gazdaságpolitikára kevés, hiszen csak az idősebbekhez szól, de egyáltalán nem szólítja meg a fiatalokat – vélekedett Nagy Attila Tibor az InfoRádióban. A politikai elemző beszélt a KDNP esetleges Fidesztől való „leválásáról”, valamint Magyar Péter miniszterelnökkel vívott saját személyes szócsatájáról is.
 

Orbán Viktor: nem tűntem el, csak nem én vagyok a csapatkapitány, én az edző vagyok

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Vagyonvédelmi hivatal, médiatanács, ügynökakták – fontos nap a parlamentben. A Fidesz és a KDNP „gendertörvénynek” nevezte és a gyermekvédelmi törvény ellen szavazott, Magyar Péter miniszterelnök rögtön reagált.
 

Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Nemzeti ellenállást hirdet a Mi Hazánk október 23-án

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a Mol gigaüzletében - Mit csinál az árfolyam?

Fordulat a Mol gigaüzletében - Mit csinál az árfolyam?

Komolyabb eladási hullám söpört végig kedden az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak. Európában ugyanakkor többnyire folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén az OTP tovább emelkedik, kisebb mínuszban van viszont a Mol, miután Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a nagy bejelentés: gigantikus vasúti beruházás indulhat, rengeteg ingázó életét könnyítheti meg

Itt a nagy bejelentés: gigantikus vasúti beruházás indulhat, rengeteg ingázó életét könnyítheti meg

A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

Russia's offensive ability is broken, Kyiv's former top general tells BBC

In his first interview since being forced from his post, Gen Syrskyi speaks about Ukraine's future in the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 13:14
Nemzeti ellenállást hirdet a Mi Hazánk október 23-án
2026. október 13. 12:50
Magyar Péter: ma egyetlen dolgot kérek mindenkitől
×
×