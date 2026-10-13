Eladta milliárdos üzletrészeit Balásy Gyula

A Lounge Communication Kft. a Balásy-féle Lounge-csoport tagja volt, még ha nem is a legnagyobb: tavaly 1,38 milliárd forint árbevételt és 337,5 millió forint adózott eredményt ért el.

A Lounge-birodalom honlapján található bemutatkozás szerint ügyfeleinek kommunikációs stratégiákat dolgoz ki, emellett vállalati és közéleti kapcsolatokkal, kríziskommunikációval, valamint a nyilvános szereplésekre való felkészítéssel is foglalkozik – olvasható a Telex cikkében.

Balásy Gyula májusban, a Fidesz választási veresége után a Kontrollnak adott interjújában jelentette be, hogy a 22 éve épített cégcsoportját minden vagyoni joggal felajánlja a magyar államnak. Később kiderült, hogy nincs szó a teljes cégbirodalom átadásának kísérletéről, a felajánlás a Lounge Design, a New Land Media, a Lounge Event és a Visual Europe nevű cégeket, valamint magántőkealapokban lévő vagyont érintett.

Először arról szóltak a hírek, hogy a Tisza-kormány nem kéri a felajánlott, az állami megrendelések nélkül gyakorlatilag összeomló pakkot, később arról, hogy mégis átnézik a vállalkozásokat, majd Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, hogy

a kormány nem a vállalkozások átvételére készül, hanem azt vizsgálja, hogy a közpénzes megbízásokból felhalmozott vagyonból mennyi kerülhet vissza az államhoz.

Mamusits Péter Dávid a 2011-es alapítás óta tulajdonostárs és ügyvezető a Lounge Communication Kft.-ben, a vásárlással a teljes vállalkozást megszerezte. Egy héttel a tranzakció után, október 8-án a cég nevének megváltoztatásáról döntött: a cégbírósághoz benyújtott iratok szerint a Lounge Communication Kft. új neve Craft Communication Szolgáltató Kft. lesz, amennyiben bejegyzik.

Egy nappal azelőtt, hogy Balásy eladta tulajdonrészét a Lounge Communication-ben, egy másik cégnél ugyanez történt: szeptember 30-án a Media Dynamics Kft.-ben lévő 100 százalékos tulajdonrészét adta el a cég egyik alapítójának és ügyvezetőjének, Kapitány (korábban Tóth) Orsolyának.

Kapitány is arra a döntésre jutott, hogy inkább új névvel folytatná a munkát: október 5-i döntése nyomán a korábbi Media Dynamics már AdComMedia Kft. néven működik tovább – írja a lap.

Balásy Gyula több cége hatósági vizsgálatokban is érintett: a rendőrség ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek során céges bankszámlákat zároltak és pénzt foglaltak le. A NAV májusban három vállalkozással szemben indított végrehajtást, ezeket azonban nyár közepére megszüntették, miután a számlazárolásokat részben feloldották, és a cégek rendezték tartozásaikat.

Szeptemberben a Tudományos és Technológiai Minisztérium is közölte, hogy az átvilágítások nyomán hat feljelentést tettek, amelyek közül három Balásy vállalkozásaihoz kapcsolódik.