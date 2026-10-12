„A barátság nem élet-halál kérdése” – Hajdú Péter is gratulált az új pásztói polgármesternek

A vasárnapi pásztói időközi polgármester-választáson Dömsödi Gábor független jelöltként a szavazatok 47,42 százalékát (1596 voks) szerezte meg, ezzel megelőzte két független kihívóját, Kerekes Lórántot (36,07 százalék) és Zeke Tamást (16,52 százalék). A választási eredményekről az Infostart számolt be elsőként.

A választási siker után a hazai médiavilágból is érkeztek reakciók, a leghangsúlyosabb köszöntést pedig Hajdú Péter fogalmazta meg. A tévés-producer a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében így írt:

„A barátság nem élet-halál kérdése. Sokkal több annál!”

Szívből gratulálok Dömsödi Gábornak, Pásztó új polgármesterének! Sok sikert a munkádhoz, Gábor!

A két műsorvezető szakmai és magánéleti kapcsolódása nem új keletű. Együttműködésük egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb állomása a Névshowr című szórakoztató műsora volt a 2000-es években, amelyet évekig közösen vezettek, és amely hosszú időre megalapozta közismert párosukat a magyar televíziózásban.

A műsor a köztévén és az ATV-n is sikeres volt.

Szakítás majd békülés

Később évekig „rosszban voltak”. Az ok, hogy Dömsödi Gábor 2013-ban megjelent, Friderikusz és Hajdú serpája voltam című könyvében kendőzetlen és érzékeny részleteket, kritikákat fogalmazott meg Hajdú Péterről, amit az egykori műsorvezetőtársa sokáig nem bocsátott meg neki.

A könyv megjelenése után a két tévés teljesen elhidegült egymástól. Körülbelül öt-nyolc évig egyáltalán nem beszéltek, és a médián keresztül is többször üzengettek egymásnak.

A jég végül 2021 őszén tört meg, amikor Dömsödi Gábor elvállalta a szereplést az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban.