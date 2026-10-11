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Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Hatalmasat bukott a volt fideszes a pásztói polgármester-választáson

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A valasztas.hu adatai szerint Pásztó új polgármestere Dömsödi Gábor lett. A közismert televízióst 2014-ben egyszer már megválasztották a kisváros vezetésére.

Az érdekes választásról az Infostarton ma elsőként számoltunk be. Hárman próbálták elnyerni a helybéliek támogatását.

Dömsödi Gábor, aki korábban már volt Pásztó polgármestere (2014–2018), jelenleg Bokor község polgármestere. Civilben közismert televíziós műsorvezető, újságíró.

Zeke Tamás korábban Fidesz–KDNP-s színekben vett részt a várospolitikában; a 2018-as és a 2019-es képviselő-testületben is tagként dolgozott. Civilben helyi biogazdálkodó, állattenyésztő.

Kerekes Lóránt független képviselőként huzamosabb ideje részt vesz a városházi munkában. Helyi beágyazottsága és az önkormányzati döntéshozatalban szerzett többciklusos tapasztalata alapján mérkőzött meg a polgármesteri székért.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható adatok szerint az időközi választást Dömsödi Gábor nyerte. Róla azt lehetett olvasni még 2020-ban, hogy belépett a DK-ba, de volt az Új Világ Néppárt jelöltje is 2021-ben az ellenzéki előválasztáson.

Dömsödi Gáborra 1596-an voksoltak.

A második helyen a szintén független Kerekes Lóránt végzett 1214 szavazattal (36,07 százalék), míg a harmadik helyezett független jelölt, Zeke Tamás 556 voksot kapott (16,52 szzalék).

A névjegyzékben szereplő 7091 választópolgárból 3385-en jelentek meg az urnáknál, ez több, mint 47 százalék. A leadott szavazólapok közül 3366 volt érvényes, míg 19 érvénytelennek bizonyult. A választás eredményes volt.

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