ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
326.48
bux:
141671
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vásárhelyi János hozta a pénzt, körülötte foroghatott a világ a bicskei gyermekotthonban – a vizsgálóbizottság megállapításai

Infostart / MTI

Hat fontos ember meghallgatására készül a bicskei ügyeket feltáró parlamenti bizottság. A KDNP szerint ez a munka már felesleges. Kiderült, meghallgatják-e Orbán Viktort.

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon kirakatintézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató, Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltussolásához – mondta Schummer Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve.

Schummer Orsolya (Tisza), a bizottság elnöke ismertette: a bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó- és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak.

Az intézménybe „ömlött a pénz”, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja.

A dokumentumokból és a tanúvallomásokból az derült ki – folytatta –, hogy

az egész rendszer úgy épült fel, hogy támogassa a vezetői túlhatalmat.

A megkapott iratok szerint már évekkel a 2011-es rendőrségi feljelentés előtt érkeztek abúzusra utaló jelzések az „észlelőkhöz”, akiknek akkor még voltak kétségei azokkal kapcsolatban. A jelzések azonban szaporodtak, így

a munkatársak első körben magához Vásárhelyi Jánoshoz fordultak, hogy hagyjon fel a gyermekek bántalmazásával,

majd mivel nem változott a helyzet, ketten bejelentést tettek a fenntartó Fővárosi Önkormányzatnál. Csomós Miklós alpolgármester 2011. szeptember 29-én tett rendőrségi feljelentést.

Ezt követően az igazgatót december 5-ig felfüggesztették az állásából, de a helyettesei „gondoskodtak” a mérgező légkörről az intézményben. Összehívtak egy dolgozói értekezletet, amelyen nyilvánosságra hozták az észlelők és a bejelentők nevét, az iskola igazgatója támogató aláírásgyűjtést szervezett, a panaszt tevőket kiközösítették, a feljelentőket elbocsátották – hangzott el.

Az első kihallgatásra közel 2 hónappal a feljelentés után, a gyermekek tanúvallomására csak november végétől került sor, és a gyermekek meghallgatásán törvényes képviselőként a legtöbb esetben részt vett valamelyik igazgatóhelyettes. A tanúskodókra óriási pszichés nyomás nehezedett mind az intézmény alkalmazottjai, mind a társaik részéről, így a gyermekek végül sorban visszavonták a vallomásaikat. 2012. június 16-án bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást – közölték.

Ekkor fordult az egyik korábbi feljelentő az ombudsmanhoz, aki megállapította, hogy a nyomozás során a gyermekek jogai súlyosan sérülhettek azáltal, hogy képviseletüket az igazgatónak kiszolgáltatott, vele függőségi viszonyban álló helyettesek látták el.

Mindhárom igazgatóhelyettes, de végső soron az összes megmaradt munkavállaló és a gyermekek maguk is hozzájárultak a bántalmazások eltussoláshoz 2011-12-ben, és a „segélykiáltás kudarca megsemmisítő erővel bírt a későbbi években is” – fogalmazott Schummer Orsolya. Hozzátette, hogy mindez nem maradhatott volna fenn ennyi ideig, ha nincs a mintaintézményi státusz és Vásárhelyi János rendkívül erős kapcsolati hálója és közéleti beágyazottsága.

KDNP: ez így már felesleges munka

A bizottság elnökének beszámolója után Máthé Zsuzsa (KDNP) bizottsági tag azt mondta: Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki kijelentése után, amely szerint „senkinek nem lehet illúziója”, hogy volt-e köze a Fidesz-kormánynak a kegyelmi ügyhöz, komolytalanná teszi a vizsgálóbizottságot, amelynek épp az lett volna a célja, hogy ilyen típusú megállapításokhoz folyamatos, együttműködő munka során jusson el. Csütörtökön ugyanis már kihirdetett ítélet hangzott el a miniszterelnök szájából – mondta.

A bizottság döntött arról, hogy együttműködési kötelezettség nélkül, október 15-i zárt ülésén meghallgatja a bicskei otthon újabb két munkatársát, továbbá együttműködésre kötelezve meg kívánja hallgatni

  • Faddi Istvánt, aki a fővárosi önkormányzat gyermekvédelmi szakreferenseként dolgozott,
  • Tompa Lászlót, a bicskei gyermekotthon volt szakmai igazgatóhelyettesét, aki részt vett a gyermekek meghallgatásán,
  • Hetényi Tamást, a gyermekotthonhoz tartozó általános iskola intézményvezető-helyettesét,
  • Pölöskeiné Áder Annamáriát, aki 2011 és 2013 között vezette a Főpolgármesteri Hivatal oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályát,
  • Bátori Zsoltot, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság korábbi főigazgatóját, valamint
  • Tessely Zoltánt, aki 2008 és 2014 között Bicske polgármestere, majd a körzet fideszes országgyűlési képviselője volt.

A testület döntött mások mellett a Sándor-palotánál és az Igazságügyi Minisztériumnál fellelhető, Kónya Endre kegyelmi eljárásával kapcsolatos iratok eredetiben történő bekéréséről. Bekérik továbbá a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balog Zoltán püspök 2024. június 10-én elfogadott püspöki jelentését.

Nem hallgatják meg Orbán Viktort sem

A bizottság elnökének javaslatát az ellenzéki tagok nem támogatták, így nemleges döntés született mások mellett Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök-helyettes és Czibere Károly korábbi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár meghallgatásával kapcsolatban.

A szavazások előtt Novák Előd (Mi Hazánk) bizottsági tag kifogásolta, hogy újabb nevekkel bővült a meghallgatandók listája, és politikai színjátéknak minősítette Orbán Viktor meghallgatásának felvetését egy több mint tíz évvel ezelőtti, a kegyelmi botrányhoz nem kapcsolódó kitüntetés ügyében. Ehelyett Balog Zoltán és Novák Katalin volt köztársasági elnök mielőbbi meghallgatását szorgalmazta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vásárhelyi János hozta a pénzt, körülötte foroghatott a világ a bicskei gyermekotthonban – a vizsgálóbizottság megállapításai

gyermekvédelem

bicskei gyermekotthon

schummer orsolya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”
Vitézy Dávid a kormányzat részéről nem tartja elképzelhetőnek, hogy a következő években nagy sportlétesítmények épüljenek állami finanszírozásból, és 2030-ig azt sem tartja reálisnak, hogy az olimpiaprojekt finanszírozásában az állam részt vegyen. A főpolgármester ezután adott interjút az InfoRádióban, melyben válaszolt az olimpiai szándékokkal kapcsolatban elhangzottakra is.
Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

A közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött, hogy folytatható-e a déli körvasút beruházása – mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Úgy döntöttek, hogy a V-Híd nem vehet részt a jelenleg futó vasúti beruházásokban, az erről szóló döntés a Magyar Közlönyben is megjelent időközben.
 

Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetsége ötpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítására és a hazai munkaerő-tartalék mozgósítására. Az érdekképviselet szerint a magyar munkaerőpiac védelme és a bérnövekedés elősegítése érdekében meg kell szüntetni a gyorsított behozatali eljárásokat, és átfogó szabályozásra van szükség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások

Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások

Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért az orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában.

BBC
Business Sport Travel Science
Navi Pillay, former UN human rights chief, wins Nobel Peace Prize

Navi Pillay, former UN human rights chief, wins Nobel Peace Prize

Pillay is recognised for her "efforts to promote peace and international law", the Norwegian Nobel Committee says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 17:32
Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben
2026. október 9. 17:09
Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”
×
×