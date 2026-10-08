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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Képviselői pénzlevonások ügye – Forsthoffer Ágnes bejelentette, hogy vége a pereknek

Infostart / MTI

Békés rendezéssel lezárultak a Magyarország ellen az érintett képviselők által indított európai perek a Kövér László akkori házelnök által fegyelmi jogkörben kiszabott, döbbenetes mértékű tiszteletdíj-levonások ügyében – közölte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke csütörtök este a Facebook-oldalán.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence és Magyarország, illetve a Jakab Péter és Magyarország közötti per békés rendezését – írta Forsthoffer Ágnes. Felidézte: az Országgyűlés 2026. június 29-i ülésén jelentette be, hogy kezdeményezi a perek mielőbbi békés lezárását, tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) korábbi gyakorlatára is, amely hasonló helyzetben a felperes képviselő javára hozta meg döntését.

„A további perköltségeket elkerülve Magyarország megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját”

– tette hozzá.

Emlékeztetett: Tordai Bence 2021. március 1-jén a mobiltelefonjával videózta, kérdezte, követte, próbálta megállítani Varga Mihály pénzügyminisztert, ezért 8 233 440 forint tiszteletdíj-megvonást kapott. Jakab Péter pedig 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában a „ficsúrok” kifejezést használta, emiatt 9 686 400 forint „büntetést” szabott ki rá a házelnök.

Forsthoffer Ágnes kiemelte: a képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni.

Ilyen mértékű tiszteletdíj-elvonások meglátása szerint veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és rendkívül túlzóak is.

„A két per lezárása véget vetett annak az időszaknak, amikor a képviselők elhallgattatására a házelnök, illetve a magyar Országgyűlés ilyen eszközt használt” – közölte az Országgyűlés elnöke.

Jelezte: tervben van az Országgyűlésről szóló törvény módosítása, mert a jogszabály jelenleg rendkívül magas, az EJEB előtt sem védhető összegekben határozza meg a minimálisan levonandó tiszteletdíj összegét.

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Kezdőlap    Belföld    Képviselői pénzlevonások ügye – Forsthoffer Ágnes bejelentette, hogy vége a pereknek

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