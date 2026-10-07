Mostantól így lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – képek

A BKK beruházásában, a KM Építő Kft. generálkivitelezésében megvalósult munkák során szeptemberben már csak kisebb hibajavításokat, esztétikai és útépítési helyreállításokat végeztek. Megtörtént többek között a hídfők meglévő kőburkolatainak javítása, cseréje és pótlása, valamint a szükséges kisebb útépítési munkák elvégzése.

A felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek és terelések megszüntetésével befejeződött. Az ideiglenes megoldások – így például a Pacsirtamező utcai visszafordító – a felújítás idején segítették a forgalom fenntartását, a munkák lezárásával azonban megszűntek. A végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult – olvasható a BKK közleményében.

A felújítás során kialakított autóbusz-előnyben részesítések ugyanakkor a munkák befejezése után is megmaradnak a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában.

A BKK köszöni a közlekedők és a környéken élők türelmét, együttműködését és megértését a munkák ideje alatt.

A társaság felidézi, hogy a munkák 2025 márciusában a déli felüljáróval kezdődtek, majd 2025 novemberében az északi felüljáróval folytatódtak. A déli felüljáró 2025 novemberében, az északi pedig 2026. augusztus 30-án nyílt meg újra a gépjárműforgalom előtt. Ezzel a két felüljáró szerkezeti felújítása befejeződött. Az ezt követően elvégzett helyreállítási, hibajavítási és útépítési munkák lezárásával pedig a teljes beruházás is véglegessé vált.