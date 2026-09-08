Holtan találták meg a férfit, akinek nyoma veszett egy komáromi buli után

Holtan találták meg azt az 50 éves férfit, aki szombat este negyed tizenegykor a komáromi Puskaporosi úton tartott buliból elindult Szőny, Hősök tere felé, azonban már nem érkezett meg oda – írja a kemma.hu.

A lap információit a rendőrség is megerősítette. A férfit szombat este 22:00 körül látták utoljára, 23:00 körül pedig még felhívta a szüleit, és elmondta nekik, hogy eltévedt, nem tudja, hol van. Testvére hétfő délután jelentette be a közösségi oldalán, hogy lefújták az újabb keresést, mert megtalálták a férfi holttestét.

Arról, hogy mikor és miért vesztette életét a férfi, egyelőre még nincs információ.