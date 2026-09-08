Fidesz frakció: rekordmagas üzemanyagár és államadósság – ez a Tisza-kormány gazdasági teljesítménye

2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket.

Az államháztartási hiány 2010 óta a legmagasabb. Kétezer milliárd forinttal több, mint a tavalyi év első nyolc hónapjában.

A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése.