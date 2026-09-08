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Young woman sneezes because of an allergy to ragweed.
Nyitókép: galitskaya/Getty Images

Elkezdődött a parlagfű legintenzívebb időszaka, a szakértő elmondta, meddig tarthat

Infostart / InfoRádió

Enyhébb és később kezdődött az allergiaszezon, mint szokott, de augusztus végén elérte szezonális csúcspontját a parlagfű pollenszórása Magyarországon, így az allergiások számára most következik az év egyik legmegterhelőbb időszaka – mondta el az InfoRádióban Kajtor-Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, aki figyelmeztetett: az intenzív, magas pollenkoncentrációt tartalmazó időszak a hét végéig biztosan el fog tartani.

A parlagfű-allergiásoknak érdemes figyelniük arra, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, amikor a legmagasabb a pollenterhelés.

„Érdemes figyelni az előrejelzést, hogy mikor várható magasabb parlagfű pollenterhelés.

Ha valaki még nem ment el allergológushoz és nem kezdte el a gyógyszeres kezelést, akkor nem érdemes halogatni,

mert ebben az időszakban legerősebb a terhelés” – fogalmazott Kajtor-Apatini Dóra.

A szakértő tanácsokkal is szolgált:

  • ha valaki külterületről érkezik haza, érdemes lecserélni a ruházatot,
  • sőt a gyakori hajmosás és az ágynemű sűrűbb cseréje is hasznos lehet.

Utóbbira azért van szükség, mert a hajból a megtapadt pollenszemek odakerülhetnek a párnára, nehezítve az éjszakai alvást.

Figyelni kell arra, hogy

  • a ruhákat lehetőleg ne kültérben szárítsák az allergiások.
  • Érdemes ilyenkor azt is szem előtt tartani, hogy a takarítás ne csak egy portörlés legyen, amivel felkavarják a leülepedett port és a pollenszemeket, fokozva a pollenterhelést.
  • Az aerobiológus ilyenkor a nedves takarítást ajánlja és azt is hangsúlyozta:
  • ha valaki autóban utazik, és főleg országutak mentén erős parlagfű terhelésnek van kitéve, akkor mindenképpen húzza fel az ablakot.

A szakértő azt is kifejtette: a klímaváltozás hatása nagyon látszik a parlagfű terhelésben is, főleg az idei évre mondható ez el.

„Elsősorban nem is az extrém hőmérséklet, hanem a nagyon nagy szárazság az, ami a parlagfű száradását eredményezte, így a pollenszórása messze elmarad az előző évekhez képest. A csúcsszezon országos viszonylatban több nappal később kezdődött, viszont az előző évekhez képest jelentősen alacsonyabb értékek ezek az extrém magas értékek, mint amik azok voltak” – hangsúlyozta Kajtor-Apatini Dóra.

A parlagfű csúcsidőszaka ezen a héten még várhatóan tartani fog.

Az aerobiológus elmondta: most melegedés várható, ami a parlagfű pollenkoncentrációnak emelkedését eredményezi, viszont a hét közepétől, csütörtöktől várható egy hidegfront záporokkal, esőzésekkel, ami visszavetheti a parlagfű pollenterhelést is, onnantól már egy picit enyhülhetnek a tünetek.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Elkezdődött a parlagfű legintenzívebb időszaka, a szakértő elmondta, meddig tarthat

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Elkezdődött a parlagfű legintenzívebb időszaka, a szakértő elmondta, meddig tarthat
Enyhébb és később kezdődött az allergiaszezon, mint szokott, de augusztus végén elérte szezonális csúcspontját a parlagfű pollenszórása Magyarországon, így az allergiások számára most következik az év egyik legmegterhelőbb időszaka – mondta el az InfoRádióban Kajtor-Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, aki figyelmeztetett: az intenzív, magas pollenkoncentrációt tartalmazó időszak a hét végéig biztosan el fog tartani.
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